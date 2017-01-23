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В Свердловской области у себя дома вся семья отравилась газом из-за закрытой форточки

В Свердловской области у себя дома вся семья отравилась газом из-за закрытой форточки
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Шестилетняя малышка попала в реанимацию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

Вечером в воскресенье, 22 января, в аварийную службу АО «ГАЗЭКС» поступил вызов по адресу Дзержинского, дом 21 от службы скорой помощи об отравлении угарным газом двоих взрослых и двоих детей. Пострадавшие были госпитализированы.

Семья отравилась угарным газом у себя дома

Как уточнили в пресс-службе СКР, из квартиры дома по улице Дзержинского в местную больницу привезли семью из четырех человек: 30-летнего мужчины, его 26-летней жены 1990 и их двух их детей, девочки 6 лет и мальчика 3 лет. У всех пострадавших были признаки отравления угарным газом.

— В настоящее время жизни и здоровью всех четырех членов данной семьи ничто не угрожает. Наиболее существенное ухудшение состояния здоровья изначально было у шестилетней девочки, которую сразу положили в реанимацию. Но, к счастью, после помощи врачей ее состояние улучшилось и ребенка перевели в общую палату. По данному факту следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, — уточнили в СКР по Свердловской области.

Оказалось, что причина в вентиляторе и закрытой форточке

Как рассказали в пресс-службе ГАЗЭКС, при обследовании квартиры специалисты установили, что газовое оборудование на кухне, водонагреватель и плита, были в исправном состоянии, тяга в дымоходе и вентиляционном канале присутствовала. Техобслуживание проводилось в соответствии с регламентами, в августе 2016 года.  
 
Предварительно установлено, что причиной несчастного случая при использовании водонагревателя могла стать обратная тяга, возникшая от вентилятора, установленного в ванной комнате. Усугубило ситуацию отсутствие притока воздуха: форточки в квартире были закрыты. 
 
За нарушение правил эксплуатации аварийная бригада отключила все газовые приборы в жилье пострадавших от газоснабжения.   
  • Точные причины случившегося будут устанавливаться в ходе проверочных мероприятий, в частности, опросов сотрудников газовой службы (дом, где произошел инцидент, является газифицированным), самих пострадавших (по мере их выписки из больницы), осмотра места происшествия, газового водонагревателя, вентиляционных каналов, истребования и анализа соответствующей документации.
  • В связи со случаями отравления угарным газом в Кировграде генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков поручил незамедлительно провести внеочередные профилактические рейды по проверке газовых приборов у групп риска, напомнить населению правила безопасного пользования газом, организовать внеплановые инструктажи для потребителей газа.  
  • В Свердловской области в Артинском районе многодетная мама попала в больницу с детьми из-за угарного газа в доме.

Как не отравиться угарным газом у себя дома? 

  • Крайне важно, чтобы вентиляция в помещении работала исправно. 
  • Всегда открывать форточку во время использования газового прибора – это обязательное требование безопасности при любых обстоятельствах.
  • Проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы.
  • Не пытайтесь починить газовые приборы самостоятельно или привлекать неквалифицированных лиц. 
  • Категорически нельзя вмешиваться в автоматику безопасности оборудования – если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено. 
  • Необходимо регулярно вызывать специалистов для проверки тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, их своевременной прочистки. По закону это необходимо делать не менее 3 раз в год.

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Марина Подкорытова, 24.01.2017, 09:29
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
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