В Свердловской области у себя дома вся семья отравилась газом из-за закрытой форточки

Шестилетняя малышка попала в реанимацию.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
Вечером в воскресенье, 22 января, в аварийную службу АО «ГАЗЭКС» поступил вызов по адресу Дзержинского, дом 21 от службы скорой помощи об отравлении угарным газом двоих взрослых и двоих детей. Пострадавшие были госпитализированы.
Семья отравилась угарным газом у себя дома
Как уточнили в пресс-службе СКР, из квартиры дома по улице Дзержинского в местную больницу привезли семью из четырех человек: 30-летнего мужчины, его 26-летней жены 1990 и их двух их детей, девочки 6 лет и мальчика 3 лет. У всех пострадавших были признаки отравления угарным газом.
— В настоящее время жизни и здоровью всех четырех членов данной семьи ничто не угрожает. Наиболее существенное ухудшение состояния здоровья изначально было у шестилетней девочки, которую сразу положили в реанимацию. Но, к счастью, после помощи врачей ее состояние улучшилось и ребенка перевели в общую палату. По данному факту следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, — уточнили в СКР по Свердловской области.
Оказалось, что причина в вентиляторе и закрытой форточке
Как рассказали в пресс-службе ГАЗЭКС, при обследовании квартиры специалисты установили, что газовое оборудование на кухне, водонагреватель и плита, были в исправном состоянии, тяга в дымоходе и вентиляционном канале присутствовала. Техобслуживание проводилось в соответствии с регламентами, в августе 2016 года.
Предварительно установлено, что причиной несчастного случая при использовании водонагревателя могла стать обратная тяга, возникшая от вентилятора, установленного в ванной комнате. Усугубило ситуацию отсутствие притока воздуха: форточки в квартире были закрыты.
За нарушение правил эксплуатации аварийная бригада отключила все газовые приборы в жилье пострадавших от газоснабжения.
- Точные причины случившегося будут устанавливаться в ходе проверочных мероприятий, в частности, опросов сотрудников газовой службы (дом, где произошел инцидент, является газифицированным), самих пострадавших (по мере их выписки из больницы), осмотра места происшествия, газового водонагревателя, вентиляционных каналов, истребования и анализа соответствующей документации.
- В связи со случаями отравления угарным газом в Кировграде генеральный директор АО «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков поручил незамедлительно провести внеочередные профилактические рейды по проверке газовых приборов у групп риска, напомнить населению правила безопасного пользования газом, организовать внеплановые инструктажи для потребителей газа.
- В Свердловской области в Артинском районе многодетная мама попала в больницу с детьми из-за угарного газа в доме.
Как не отравиться угарным газом у себя дома?
- Крайне важно, чтобы вентиляция в помещении работала исправно.
- Всегда открывать форточку во время использования газового прибора – это обязательное требование безопасности при любых обстоятельствах.
- Проверять тягу перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы.
- Не пытайтесь починить газовые приборы самостоятельно или привлекать неквалифицированных лиц.
- Категорически нельзя вмешиваться в автоматику безопасности оборудования – если датчики сигнализируют о неисправности, пользоваться таким прибором запрещено.
- Необходимо регулярно вызывать специалистов для проверки тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, их своевременной прочистки. По закону это необходимо делать не менее 3 раз в год.
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