В Нижнем Тагиле мужчина скончался в маршрутке

Мужчине было 74 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017
В Нижнем Тагиле в маршрутке скоропостижно скончался пожилой пассажир, сообщает tagilcity сегодня, 24 января.
По словам очевидев, мужчине стало плохо, когда маршрутка ехала по улице Алтайской утром 23 января. Маршрутка остановилась, вскоре к ней подъехала машина реанимации, а позже - автомобиль «Реквиема».
В полиции Нижнего Тагила факт смерти пассажира подтвердили и отметили, что на теле 74-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти. Врачи прибыли на место происшествия, но помочь пассажиру не успели и констатировали его смерть.
- Труп тагильчанина направили на медэкспертизу, которая покажет причину смерти.
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