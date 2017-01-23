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В Нижнем Тагиле мужчина скончался в маршрутке

В Нижнем Тагиле мужчина скончался в маршрутке
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Мужчине было 74 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Нижнем Тагиле в маршрутке скоропостижно скончался пожилой пассажир, сообщает tagilcity сегодня, 24 января.
 
По словам очевидев, мужчине стало плохо, когда маршрутка ехала по улице Алтайской утром 23 января. Маршрутка остановилась, вскоре к ней подъехала машина реанимации, а позже - автомобиль «Реквиема».
 
В полиции Нижнего Тагила факт смерти пассажира подтвердили и отметили, что на теле 74-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти. Врачи прибыли на место происшествия, но помочь пассажиру не успели и констатировали его смерть
  • Труп тагильчанина направили на медэкспертизу, которая покажет причину смерти.

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Маша Шмурыгина, 24.01.2017, 17:24
Тэги: Происшествия
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