«Залез на крышу и стал метать кирпичи в полицейских»: в Свердловской области пьяный хулиган ранил стража порядка

Сотрудники полиции, находящиеся при исполнении, подлежат по закону особой государственной защите.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.01.2017

В Новой Ляле осужден житель поселка Лобвы, который причинил ранение полицейскому, сообщает сегодня, 24 января, пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В Новой Ляле нетрезвый житель Лобвы оказал сопротивление наряду полиции

Суд вынес приговор свердловчанину, обвинявшемуся по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Житель Лобвы приехал в гости в Новую Лялю. Будучи нетрезвым, он начал хулиганить, и для его усмирения был вызван наряд полиции. Тогда мужчина залез на крышу частного дома и начал оттуда бросать в прибывших стражей порядка кирпичи, попав одному из них в руку.

Преступления в отношении представителей власти выделено в отдельную главу Уголовного кодекса

Как рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области, за минувший год было вынесено 93 приговора по фактам незаконных действий в отношении представителей власти.

– Два года строго режима, полученные метателем кирпичей, – не самый большой срок за такие преступления. 318-я статья о применении насилия в отношении представителя власти карается судом до 10 лет лишения свободы. Рекомендую нарушителям трижды подумать, прежде чем поднимать руку на представителей органов внутренних дел, – заметил Валерий Горелых, официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области

В наступившем году в Екатеринбурге пострадал инспектор ГИБДД. Нарушивший правила водитель «Лады» при проверке документов зажал его руку окном и несколько сот метров тащил за собой. Нарушитель задержан и ожидает суда.

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