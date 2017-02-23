На Уралмаше мужчина кинул боевую гранату в своего оппонента

Снаряд взорвался рядом с жилым домом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Сегодня, 24 февраля, на Уралмаше около жилого дома прогремел взрыв. Скучилось это в районе дома 31 на Стахановской.

По данным издания Znak.com, причиной перестрелки стал конфликт. В ходе ссоры мужчина вначале несколько раз выстрелил в своего собеседника, а после пытался его взорвать.

- В дежурную часть ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщение о ЧП поступило в 14.39. На место незамедлительно были направлена следственно-оперативная группа во главе с начальником отдела полиции № 15 Владимиром Вдовиком, оперативники городского управления полиции и областного главка. Вскоре они запросили в качестве поддержки бойцов СОБР Росгвардии, - рассказал руководитель пресс-группы УМВД Валерий Горелых.