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На Уралмаше мужчина кинул боевую гранату в своего оппонента

На Уралмаше мужчина кинул боевую гранату в своего оппонента
16+
Фото: у автомобиля от взрыва вылетели стекла. Инцидент.Екатеринбург
Снаряд взорвался рядом с жилым домом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Сегодня, 24 февраля, на Уралмаше около жилого дома прогремел взрыв. Скучилось это в районе дома 31 на Стахановской.

По данным издания Znak.com, причиной перестрелки стал конфликт. В ходе ссоры мужчина вначале несколько раз выстрелил в своего собеседника, а после пытался его взорвать.

- В дежурную часть ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщение о ЧП поступило в 14.39. На место незамедлительно были направлена следственно-оперативная группа во главе с начальником отдела полиции № 15 Владимиром Вдовиком, оперативники городского управления полиции и областного главка. Вскоре они запросили в качестве поддержки бойцов СОБР Росгвардии, - рассказал руководитель пресс-группы УМВД Валерий Горелых.

  • Во взрыве пострадал автомобиль «Шевроле», стоящий рядом с подъездом. 
  • К счастью, все участники конфликты живы.
  • Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 24.02.2017, 17:59
Тэги: Криминал, Взрыв
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