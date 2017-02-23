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В День защитника Отечества в Екатеринбурге сгорел автомобиль

В День защитника Отечества в Екатеринбурге сгорел автомобиль
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Машину тушили 8 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Праздничный день 23 февраля 2017 не обошелся без происшествий. Сгорел автомобиль «Хендай» на улице Готвальда в Екатеринбурге.

– Возгорание произошло на площади в 1 квадратный метр, поврежден моторный отсек. В тушении было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники, – пояснили в МЧС.

  • В Екатеринбурге часто горят автомобили. Полезные советы о том, как защитить от этого свой, читайте здесь.
  • Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 24.02.2017, 10:29
Тэги: Пожар, Горящие авто
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