В День защитника Отечества в Екатеринбурге сгорел автомобиль

Машину тушили 8 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017
Праздничный день 23 февраля 2017 не обошелся без происшествий. Сгорел автомобиль «Хендай» на улице Готвальда в Екатеринбурге.
– Возгорание произошло на площади в 1 квадратный метр, поврежден моторный отсек. В тушении было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники, – пояснили в МЧС.
- В Екатеринбурге часто горят автомобили. Полезные советы о том, как защитить от этого свой, читайте здесь.
- Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.