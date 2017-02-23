В доме фигуранта по делу о стрельбе на Депутатской пытались постаивть растяжку

Полиция приехала уже после того, как злоумышленники скрылись.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.02.2017

Олег Шишов, основной фигурант нашумевшей истории о стрельбе в Цыганском поселке, обратился в полицию. Причина - он считает, что у его дома пылись поставить «растяжку». Об этом Шишов рассказал журналистам издания Znak.com.

- Сегодня ночью минут 40 в промежутке между половиной одиннадцатого и половиной двенадцатого какие-то два типа шарахались с фонариками у моих ворот. Их заметил Алексей [Дутов], он покурить выходил на улицу. Спросили, что они делают. Сказали, что, мол, машина сломалась и что-то там ищут. Но это странно все выглядело, их машина просто метрах в 30 стояла от нашего дома. Потом посмотрели на видео, у меня там камера висит, и ахнули — они несколько раз зачем-то подходили к воротам и ковырялись. Такое ощущение, что растяжку пытались ставить. По ходу, подарок на 23 февраля такой готовили. Выходишь из ворот и — бум! - цитирует издание Шилова.

Полиция, по словам Шилова, приехала уже после того, как подозрительные люди ушли от его дома.