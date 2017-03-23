В Екатеринбурге неадекват в кривой балаклаве пытался ограбить магазин, но забыл зачем

Злоумышленник схвачен и передан сотрудникам полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Ночью злоумышленник в маске проник в продуктовый магазин на улице Горнистов в Кольцово, сообщает «Сова» сегодня, 24 марта.

Сработала сигнализация

Охранная сигнализация в помещении магазина зафиксировала взлом (разбитое окно) и передала тревожный сигнал на пульт оперативного дежурного охранного предприятия «Сова». Через несколько минут на месте уже были оперативники. Они обнаружили разбитое окно, внутри находился неизвестный в маске.

Строитель Павел был так пьян, что не смог вспомнить мотив своего поступка

Задержанный, представившийся Павлом, признался, что ранее судимостей не имел, работает на стройке. Причины своего поступка объяснить не сумел, сославшись на выпитые спиртные напитки.

- Я вообще не понимаю, за что меня задержали, не помню, - прокомментировал он свое состояние.

Сотрудники магазина оценят ущерб

Ответственный магазина был вызван на место, он намерен написать заявление в полицию с указанием суммы ущерба. Неудачливый злоумышленник был передан сотрудникам полиции.