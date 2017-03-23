В Екатеринбурге пропал легендарный сыщик Евгений Семкин

Следственный комитет просит горожан помочь найти пропавшего без вести экс-сотрудника УГРО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

С просьбой о помощи обратился к горожанам Следственный комитет по Свердловской области, сообщает ведомство сегодня, 24 марта.

Без вести пропал экс-сотрудник уголовного розыска

По данным следствия, 15 декабря 2016 года в вечернее время, около 17-18 часов, Евгений Семкин вышел из автомобиля «Митсубиси Паджеро» на остановке «Общежитие» на улице Селькоровской, после чего ушел в неизвестном направлении и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

В производстве следственного отдела по Чкаловскому району СК России по Свердловской области находится уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Семкина Евгения Валерьевича, 1964 года рождения.

- Евгений Валерьевич не только легендарный сыщик, он еще и гроза преступности Чкаловского района, - цитирует агентство Znak.com руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - За неделю он мог раскрыть по 7-8 преступлений. Он принимал участие в изобличении Габузова, на счету которого порядка 50 краж и грабежей, и преступной группы Косачева, на счету которого 10 краж. Это было в 90-е, в начале 2000-х. В день исчезновения Евгений Валерьевич возвращался с похорон своего друга - бывшего сослуживца.

Приметы разыскиваемого

Рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, темного цвета, лицо овальное, губы тонкие, подбородок прямой, глаза светлые, серо-зеленого цвета, нос прямой.

Особая примета: татуировка на безымянном пальце правой руки в виде буквы "Е".

На момент исчезновения был одет в пуховик, черные брюки, джемпер черный, ботинки черные замшевые, перчатки черные кожаные, шапку вязаную черного цвета.

До настоящего времени местонахождение Евгения Семкина не установлено. Следственный отдел по Чкаловскому району обращается с просьбой ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Семкина Е.В. или о его местонахождении, сообщить данную информацию по телефонам: 8(343)210-35-21, 8-950-552-43-76 (следователь Нигаева Валентина Евгеньевна), либо по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 158 (следственный отдел по Чкаловскому району).