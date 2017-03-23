В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел дом: на пепелище нашли труп

В огне погиб пожилой мужчина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

В Екатеринбурге вечером 23 марта сгорел дом в коллективном саду, в пожаре погиб пожилой мужчина.

Пожар начался в восемь часов вечера: в садовом товариществе «Уралец» загорелся садовый дом и надворные постройки рядом с ним. К приезду пожарных площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, в итоге борьба с огнем длилась до глубокой ночи.

На месте пожара работали 22 спасателя и четыре спецмашины. Во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили труп – в огне погиб пожилой владелец садового дома. Причины пожара устанавливаются, идет проверка.