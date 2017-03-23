В Нижнем Тагиле произошла авария с участием 6 машин

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017
Накануне вечером, 23 марта, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле столкнулись «ГАЗ 31029», «Peugeot 206», «ВАЗ 21053», «Subaru Impreza», «Volvo S40» и «Hyundai Solaris», сообщает МЧС по Свердловской области.
В ДТП есть пострадавшие
На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения (2 единицы техники, 8 человек личного состава). Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Подробности ДТП в Нижнем Тагиле
По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 18 часов 22-летний водитель «Волги» допустил наезд на стоящие в ряд автомобили Peugeot, ВАЗ-2105, Subaru, Volvo и Hyundai. В результате столкновения водитель «Волги» с травмами головы был госпитализирован. В полиции уточняют, что на момент аварии водитель «Волги» был трезв.
Фото: tagilcity.ru
- Автомобили получили механические повреждения и были отбуксированы с места ДТП.