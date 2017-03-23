Во время визита на Урал Юрия Чайки в прокуратуре Первоуральска совершен акт самосожжения

Личность погибшего установлена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Сегодня в здании прокуратуры Первоуральска неизвестный мужчина совершил акт самосожжения. Он погиб на месте, сообщает пресс-служба ведомства. Фото бегущих к месту происшествия людей опубликовало сообщество «Типичный Первоуральск».

Вместе с человеком загорелось здание

По словам очевидцев, на которые ссылается сообщество проситель пришел в прокуратуру, облил себя и стены помещения горючей жидкостью. В итоге здание прокуратуры загорелось.

- Мужчина в кабинете сотрудника прокуратуры начал обливать стены и пол жидкостью из канистры, предположительно бензином, при этом не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры, - комментируют в ведомстве.

Цель акции пока неизвестна

Чего именно пытался добиться своим актом саможжения мужчина, не сообщается. Не исключено, что погибший пытался обратить внимание на какие-то факты генерального прокурора РФ Юрия Чайки, который сегодня находится в столице Урала.

На фото: вызванные на место ЧП сотрудники полиции попали в ДТП, никто не пострадал.

Личность погибшего установлена

По данным портала LIFE, установлена личность погибшего. Им оказался Харисов Х. 1958 года рождения. По предварительным данным, из-за его поступка пострадали четыре человека, все они отказались от госпитализации. Здание, где произошло ЧП, оцепили. Часть сотрудников полиции работает на месте происшествия, остальные выехали на адрес проживания погибшего.