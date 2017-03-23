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Во время визита на Урал Юрия Чайки в прокуратуре Первоуральска совершен акт самосожжения

Во время визита на Урал Юрия Чайки в прокуратуре Первоуральска совершен акт самосожжения
16+
Фото: из открытых источников
Личность погибшего установлена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.03.2017

Сегодня в здании прокуратуры Первоуральска неизвестный мужчина совершил акт самосожжения. Он погиб на месте, сообщает пресс-служба ведомства. Фото бегущих к месту происшествия людей опубликовало сообщество «Типичный Первоуральск». 

Вместе с человеком загорелось здание 

По словам очевидцев, на которые ссылается сообщество проситель пришел в прокуратуру, облил себя и стены помещения горючей жидкостью. В итоге здание прокуратуры загорелось.

- Мужчина в кабинете сотрудника прокуратуры начал обливать стены и пол жидкостью из канистры, предположительно бензином, при этом не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры, - комментируют в ведомстве. 

Цель акции пока неизвестна 

Чего именно пытался добиться своим актом саможжения мужчина, не сообщается. Не исключено, что погибший пытался обратить внимание на какие-то факты генерального прокурора РФ Юрия Чайки, который сегодня находится в столице Урала. 

На фото: вызванные на место ЧП сотрудники полиции попали в ДТП, никто не пострадал.

ДТП

Личность погибшего установлена

По данным портала LIFE, установлена личность погибшего. Им оказался Харисов Х. 1958 года рождения. По предварительным данным, из-за его поступка пострадали четыре человека, все они отказались от госпитализации. Здание, где произошло ЧП, оцепили. Часть сотрудников полиции работает на месте происшествия, остальные выехали на адрес проживания погибшего.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 24.03.2017, 17:26
Тэги: Смерть, Мужчины, Пожар
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