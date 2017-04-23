На Урале грузовой состав сбил подростка, который переходил пути в наушниках

Мальчик не слышал гудка машиниста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В субботу днем, 22 апреля, в Зауралье на станции Шумиха 16-летнего подростка сбил грузовой поезд, написал «Уралинформбюро» 24 числа.
Как рассказали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, мальчик переходил железнодорожные пути по настилу. Он был в наушниках и не услышал звуковой сигнал, который подавал машинист едущего вблизи товарняка.
- После столкновения с составом мальчик был жив, со множественными травмами его увезли в местную больницу. В итоге подросток скончался, не приходя в сознание.
- Следователи проводят проверку ЧП.
- Под Северкой поезд сбил 3-летнего малыша.