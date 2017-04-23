Под Нижним Тагилом убили и попытались сжечь молодого человека

На труп наткнулись в лесу жители поселка Уральский.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В поселке Уральский под Нижним Тагилом обнаружили убитого молодого человека, сообщает tagilcity 24 апреля.
Тело парня лет 20 обнаружили в лесном массиве около поселка местные жители. Неизвестные нанесли молодому человеку многочисленные удары ножом, а после попытались сжечь труп. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность парня и обстоятельства его гибели.
На месте работают сотрудники местной полиции, подробности происшествия не раскрываются.
- 20 апреля в Нижнем Тагиле нашли тело 26-летнего екатеринбуржца, который отправился в командировку и в декабре 2016 года и пропал. Его труп без признаков насильственной смерти обнаружили в реке, по предварительным данным, молодой человек погиб от переохлаждения.