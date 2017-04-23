Наверх
Под Нижним Тагилом убили и попытались сжечь молодого человека
10:10, сегодня
В Екатеринбурге начался процесс над братьями, обвиняемыми в убийстве врача на глазах его трехлетнего внука
10:09, сегодня
Огонь охватил 40 гектаров: под Екатеринбургом горели поля
09:27, сегодня
Прокуратура выяснила, почему обрушились перекрытия между этажами в доме в Карпинске
09:00, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
Три человека погибли во время пожара на пилораме под Екатеринбургом
08:36, сегодня
Бензопилой по железу: рассказы неформалов о культовом екатеринбургском рок-центре «Сфинкс»
08:19, сегодня
В конце недели наступит настоящее тепло: прогноз погоды в Екатеринбурге
08:15, сегодня1
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
Форвард «Урала» Роман Павлюченко объяснил, почему накинулся на арбитра во время матча с «Зенитом»
21:00, 23.04.2017
«В Питере я жил как все и ни от кого не скрывался»: интервью с грозой Пионерки Игорем Новоселовым, ожидающим суда в СИЗО
20:00, 23.04.2017
Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, насмерть задавившего 25-летнего парня в районе Птицефабрики
15:20, 23.04.2017
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
В Екатеринбурге на Уралмаше появилась улица Тюльпановая
14:40, 23.04.2017
В Екатеринбурге при взрыве газового баллона на пожаре пострадали местный житель и один из спасателей
13:25, 23.04.2017
Евгений Куйвашев попросит Виталия Мутко оценить судейство матча «Урал» – «Зенит»
11:55, 23.04.2017
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский стал чемпионом Европы в упражнениях на коне
10:42, 23.04.2017
Играли ввосьмером, пропустили на последних минутах: «Урал» уступил «Зениту» со счетом 2:0
22:52, 22.04.20171
В Екатеринбурге на Широкой речке автомобиль сбил 10-летнюю девочку
18:02, 22.04.2017
Как выбрать межкомнатные двери
Екатеринбуржцев, спасших ребенка, которого избивал отец, наградят
17:15, 22.04.2017
Ученые нашли пригодную для жизни планету
16:29, 22.04.2017
Пытался проскочить на «красный»: в Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП
15:45, 22.04.2017
Госдума запретила россиянам давать детям странные имена
14:13, 22.04.20172
Ученые выяснили, какие овощи мешают похудеть
12:27, 22.04.2017
В Екатеринбурге за шесть часов сгорели три квартиры: есть пострадавшие
11:40, 22.04.2017
В Свердловской области в жилом доме обрушились перекрытия между этажами
11:03, 22.04.20171
В Свердловской области 79-летний водитель погиб, врезавшись на «семерке» в дерево
10:32, 22.04.2017
В Екатеринбурге ветерану ВОВ ампутировали ногу из-за отказа медиков в госпитализации
09:42, 22.04.20173
Строго секретно: в Екатеринбурге горожанам запретили снимать репетиции Парада Победы из-за угрозы террористической атаки
00:35, 22.04.2017
21 апреля в Екатеринбурге: опасное и недостроенное метро и отец Нагимьянова
22:09, 21.04.20171
В Екатеринбурге снова срываются аукционы на проведение ремонта дорог
20:48, 21.04.2017
В Екатеринбурге волонтеры раздадут семь тысяч георгиевских лент
19:30, 21.04.20172
Дело братьев, обвиняемых в убийстве врача на глазах его трехлетнего внука, рассмотрят в Свердловском областном суде
19:28, 21.04.2017
В Каменске-Уральском поймали налетчика, нападавшего с оружием на женщин в пунктах микрозаймов
19:10, 21.04.2017
«Фалафель мне в рот»: стоит ли смотреть фильм «Кухня. Последняя битва»
19:10, 21.04.20171
Всего за один рубль: в Екатеринбурге начали искать арендатора для гостиницы «Мадрид»
18:28, 21.04.2017
В Екатеринбурге семиклассники подлили кислоты в газировку и угостили своего друга: у мальчика серьезное отравление
18:10, 21.04.20172
Администрация Екатеринбурга отложила проектирование второй ветки метро
18:01, 21.04.20172
Более 15 тысяч екатеринбуржцев не выпустили из Кольцово за границу из-за долгов
17:37, 21.04.2017
В Екатеринбурге арестовали мужчину, ударившего четырехлетнего сына головой об асфальт
17:20, 21.04.2017
«Это прочищает голову»: екатеринбуржцы всю неделю били в колокола в храмах города
17:01, 21.04.20171
Известный блогер Илья Варламов раскритиковал РПЦ за снос церкви 18 века в Екатеринбурге
16:55, 21.04.20172
«Можно заразиться, не выходя из дома!» Роспотребнадзор призывает свердловчан ставить прививки от клещевого энцефалита
16:55, 21.04.2017
Екатеринбург вошел в пятерку самых комфортных городов России
16:35, 21.04.20171
Воруют мало: Екатеринбург не попал в антирейтинг российских городов по количеству угоняемых автомобилей
15:45, 21.04.2017
Синоптики пообещали свердловчанам ураган и снег с дождем
15:28, 21.04.2017
В Екатеринбурге поймали грабителя, нападавшего на прохожих с газовым баллончиком
14:49, 21.04.2017
В Екатеринбурге таксисты пожаловались в УФАС на Кольцово из-за новых правил парковки
14:27, 21.04.2017
На ремонт старинного дома Петровых, куда переедет отряд «Каравелла», будет выделено еще 23 миллиона рублей
13:25, 21.04.2017
Отец погибшего бейсджампера Ратмира Нагимьянова продолжит дело сына
12:50, 21.04.20171
Екатеринбургская епархия назвала снос церкви 18 века «восстановлением»
12:48, 21.04.20171
Киллер два года выслеживал экс-главу УМВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко
12:26, 21.04.2017
На Сортировке дерзкий водитель на «Порше Кайен» влетел по встречке на пешеходном переходе в «Лифан»
12:20, 21.04.2017
На трассе около Сысерти водитель «Шевроле Нива» протаранил четыре КАМАЗа
12:10, 21.04.2017

Под Нижним Тагилом убили и попытались сжечь молодого человека

Под Нижним Тагилом убили и попытались сжечь молодого человека
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
На труп наткнулись в лесу жители поселка Уральский.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В поселке Уральский под Нижним Тагилом обнаружили убитого молодого человека, сообщает tagilcity 24 апреля.
 
Тело парня лет 20 обнаружили в лесном массиве около поселка местные жители. Неизвестные нанесли молодому человеку многочисленные удары ножом, а после попытались сжечь труп. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность парня и обстоятельства его гибели.
 
На месте работают сотрудники местной полиции, подробности происшествия не раскрываются.
  • 20 апреля в Нижнем Тагиле нашли тело 26-летнего екатеринбуржца, который отправился в командировку и в декабре 2016 года и пропал. Его труп без признаков насильственной смерти обнаружили в реке, по предварительным данным, молодой человек погиб от переохлаждения.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.04.2017, 10:10
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Горящие авто Футбол Обрушение крыши на Калинина Самолет Минобороны упал в Якутии Приговор Лошагину Погода Новости Доска позора Баскетбол Личное История Екатеринбурга Туризм Растения Кто заработал Женщины Позитив Политика Фото Новости дня Мировые новости Новый год Голодовка в колонии Конкурсы Эксклюзив Афиша В Египте разбился самолет с российскими туристами Знаменитости Культура Шоу-бизнес МЧС Слухи Убийство Ирины Вахрушевой Производство В Екатеринбурге -40 градусов Грипп в Екатеринбурге СМИ Мотоциклы Животные ДТП ЖКХ Сибирская язва Рейтинг Скандал с Новиковым Бизнес Дорожные воины Хэллоуин-2015 Ту 154 Криминал Школа Смерть Грипп Рецензия Гололед Тест Мистика Происшествия Образование Ловец покемонов Дети Спорт Еда Интервью Семья Взрыв Взятки Религия Волейбол Выставки Крушение самолета под Ростовом Расстрел на Депутатской История успеха Транспортная реформа Расстрел Отключение света Уралмаш, Эльмаш Корь Студенты ГИБДД ЗАГС Суд ИГИЛ Путин Скорая помощь Биатлон Расписание Катастрофа Строительство Интернет Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Медицина Военный репортаж Психология Бэби-боксы Экономика Секс Скандалы Развлечения Репортаж Ельцин-центр Дом-2 Недвижимость Дело Пьянкова Отдых Розыск Дороги Война ритуальных агентств Ошибки врачей Мода Транспорт Высокие технологии Хоккей Опрос Кризис и санкции Новости России ВУЗ Статистика Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мультимедиа Здоровье Красота Лайфхак Необычное Пусть говорят Коллекторы Общественный транспорт Парковки Экономия Приостановка полетов в Египет Видео Горячее Снос монастыря на Качканаре ЧМ-2018 Искусство Храм святой Екатерины Убийство в Рахмангулово Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Самолет Пожар Деньги Жизнь в городе Отношения Музыка Мужчины Авто

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru