Следователи ищут других жертв насильника-рецидивиста, убившего Ирину Вахрушеву в Верхней Пышме

Алексей Фалькин признался в серии преступлений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Следователи ищут других жертв 34-летнего Алексея Фалькина, задержанного по подозрению в убийстве Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. По данным следователей, он может быть замешан в ряде других преступлений, включая изнасилования.

Всех, кто осведомлен или пострадал от действий Алексея Фалькина, следователи просят обратиться по телефонам 8(34368)5-30-40, 8(34368)5-30-04, 8(34368)4-34-46, либо подойти в следственный отдел Верхней Пышмы на улице Юбилейной, 12. Следователи обещают сохранить анонимность обратившихся.

Источник НАШЕЙ в правоохранительных органах подтвердил, что Алексей Фалькин признался в ряде совершенных им преступлений.

На судебном заседании по мере пресечения в Верхней Пышме Алексей Фалькин ранее заявлял, что в своей жизни совершил много преступлений и его постоянно посещают преступные мысли. В настоящее время он заключен под стражу на два месяца.

На фото: подозреваемый в убийстве Ирины Вахрушевой