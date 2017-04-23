Следователи ищут других жертв насильника-рецидивиста, убившего Ирину Вахрушеву в Верхней Пышме

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
Следователи ищут других жертв 34-летнего Алексея Фалькина, задержанного по подозрению в убийстве Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. По данным следователей, он может быть замешан в ряде других преступлений, включая изнасилования.
Всех, кто осведомлен или пострадал от действий Алексея Фалькина, следователи просят обратиться по телефонам 8(34368)5-30-40, 8(34368)5-30-04, 8(34368)4-34-46, либо подойти в следственный отдел Верхней Пышмы на улице Юбилейной, 12. Следователи обещают сохранить анонимность обратившихся.
Источник НАШЕЙ в правоохранительных органах подтвердил, что Алексей Фалькин признался в ряде совершенных им преступлений.
На судебном заседании по мере пресечения в Верхней Пышме Алексей Фалькин ранее заявлял, что в своей жизни совершил много преступлений и его постоянно посещают преступные мысли. В настоящее время он заключен под стражу на два месяца.
На фото: подозреваемый в убийстве Ирины Вахрушевой
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- 15 апреля этого года примерно в 20.00 жительница Верхней Пышмы Ирина Вахрушева отправилась в гости к подруге. От Ирининого дома до дома подруги было буквально 10 минут ходьбы. По дороге она позвонила, предупредив, что скоро подойдет. Подруга спустилась встречать девушку, но так и не дождалась ее. Позже выяснилось, что насильник-рецидивист напал на Ирину именно в тот момент, когда она разговаривала по телефону.
- В понедельник, 17 апреля, в подвале одного из домов Верхней Пышмы обнаружили пустую сумку Ирины и окровавленный капюшон. Спустя некоторое время задержали 34-летнего Алексея Фалькина. Он во всем сознался и показал место в лесу, где закопал тело.