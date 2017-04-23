В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой мужчина

Его увезли на скорой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В воскресенье, 23 апреля, в Екатеринбурге из окна дома на улице Крауля, 56 выпал мужчина, как сообщили ВКонтакте очевидцы.
— Молодой парнишка , может около 20-и лет. Мы даже не поняли, с какого этажа выпал, вроде на 8 и 9 этаже были открыты окна. Когда в реанимацию грузили был жив, — написала Лара Мирзеханова.
На место ЧП выездали скорая и полиция. Никаких подробностей про молодого человека в ГУ МВД узнать не удалось.