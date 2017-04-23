Наверх
Транспортники Екатеринбурга, накопившие долги по зарплатам рабочим, пытаются взять кредит на 20 миллионов
19:40, сегодня
На Урале грузовой состав сбил подростка, который переходил пути в наушниках и не слышал гудка машиниста
19:40, сегодня
В Первоуральске мужчина обстрелял квартиру своей бывшей девушки из-за ее отказа поговорить с ним
19:20, сегодня
В «Ночь музеев» в Екатеринбурге автобусы будут ходить до 2 часов ночи
19:12, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой мужчина
18:52, сегодня
За гибель мужа в неогороженной яме в Академическом женщина отсудила полмиллиона рублей
18:42, сегодня
В Екатеринбурге гендиректор МОАП уходит в отставку
18:10, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
Следователи ищут других жертв насильника-рецидивиста, убившего Ирину Вахрушеву в Верхней Пышме
18:00, сегодня
Пришел свидетелем: бывшего квартального Орджоникидзевского района Алексея Беззуба допросили в СКР
17:33, сегодня
Дальнобойщики из Екатеринбурга пообещали отправиться колонной на Москву
17:16, сегодня
Каким должно быть хорошее окно для загородного дома?
Арбитра матча «Урал» – «Зенит» отстранили от работы
17:13, сегодня
На Плотинке в Екатеринбурге начали собирать поющий фонтан
17:00, сегодня
Тянет на уголовное дело: прокурору Свердловской области направили жалобу на снос старейшей церкви Екатеринбурга
16:52, сегодня
Какая межкомнатная дверь вам подходит? Полное руководство, чтобы сделать правильный выбор
Доллар упал до минимума с лета 2015 года
16:42, сегодня
Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2017 года
16:33, сегодня
Размытая дорога не дает приставам доставить в буддийский монастырь на горе Качканар постановление о сносе
16:08, сегодня
Главный эпидемиолог Екатеринбурга отвечает, нужно ли ставить прививку от гепатита А, если собираешься в Европу
16:01, сегодня
Египет откроют не раньше 2018 года
16:00, сегодня
В Родительский день в Екатеринбурге вводятся дополнительные автобусные маршруты
15:57, сегодня
«Площади Малышева» больше нет: в Екатеринбурге остановку переименовали в «Храм Большой Златоуст»
15:50, сегодня
До Дня Победы не дожил 18 дней: в Екатеринбурге из-за мошенников покончил с собой ветеран войны
14:50, сегодня6
Как молодые ученые из Нигерии, Индии и Пакистана создают в лаборатории Екатеринбурга йогурт и пиво будущего
14:50, сегодня
В футбольном союзе назвали неподобающим поведение игроков «Урала» во время матча с «Зенитом»
14:48, сегодня
В 150 метрах от остановки: в Екатеринбурге на ВИЗе нашли гранату
14:40, сегодня1
В Екатеринбурге полиция раскрыла двойное убийство на Бебеля, где в подъезде нашли трупы мужчин
14:16, сегодня
В Екатеринбурге ко Дню города откроется новый детсад
13:59, сегодня
В Екатеринбурге распустились первоцветы
12:55, сегодня
В Екатеринбурге накрыли крупное казино в цыганском особняке
12:33, сегодня
Прокуратура потребовала от администрации Серова быстрее расселить дом, в котором вырос фекальный сталагмит
11:47, сегодня
В Екатеринбурге возле автобусной остановки нашли труп младенца
11:02, сегодня
«Яндекс» установит плату за пользование картами и навигаторами
10:30, сегодня1
Под Нижним Тагилом убили и попытались сжечь молодого человека
10:10, сегодня
В Екатеринбурге начался процесс над братьями, обвиняемыми в убийстве врача на глазах его трехлетнего внука
10:09, сегодня
Огонь охватил 40 гектаров: под Екатеринбургом горели поля
09:27, сегодня
Прокуратура выяснила, почему обрушились перекрытия между этажами в доме в Карпинске
09:00, сегодня
Три человека погибли во время пожара на пилораме под Екатеринбургом
08:36, сегодня
Бензопилой по железу: рассказы неформалов о культовом екатеринбургском рок-центре «Сфинкс»
08:19, сегодня
В конце недели наступит настоящее тепло: прогноз погоды в Екатеринбурге
08:15, сегодня1
Форвард «Урала» Роман Павлюченко объяснил, почему накинулся на арбитра во время матча с «Зенитом»
21:00, 23.04.2017
«В Питере я жил как все и ни от кого не скрывался»: интервью с грозой Пионерки Игорем Новоселовым, ожидающим суда в СИЗО
20:00, 23.04.2017
Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, насмерть задавившего 25-летнего парня в районе Птицефабрики
15:20, 23.04.2017
В Екатеринбурге на Уралмаше появилась улица Тюльпановая
14:40, 23.04.2017
В Екатеринбурге при взрыве газового баллона на пожаре пострадали местный житель и один из спасателей
13:25, 23.04.2017
Евгений Куйвашев попросит Виталия Мутко оценить судейство матча «Урал» – «Зенит»
11:55, 23.04.2017
Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский стал чемпионом Европы в упражнениях на коне
10:42, 23.04.2017
Играли ввосьмером, пропустили на последних минутах: «Урал» уступил «Зениту»
22:52, 22.04.20171
В Екатеринбурге на Широкой речке автомобиль сбил 10-летнюю девочку
18:02, 22.04.2017
Екатеринбуржцев, спасших ребенка, которого избивал отец, наградят
17:15, 22.04.2017
Ученые нашли пригодную для жизни планету
16:29, 22.04.2017
Пытался проскочить на «красный»: в Екатеринбурге пьяный водитель устроил ДТП
15:45, 22.04.2017
Госдума запретила россиянам давать детям странные имена
14:13, 22.04.20172

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой мужчина

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал молодой мужчина
16+
Фото: Яндекс.Панорамы
Его увезли на скорой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В воскресенье, 23 апреля, в Екатеринбурге из окна дома на улице Крауля, 56 выпал мужчина, как сообщили ВКонтакте очевидцы.

— Молодой парнишка , может около 20-и лет. Мы даже не поняли, с какого этажа выпал, вроде на 8 и 9 этаже были открыты окна. Когда в реанимацию грузили был жив, — написала Лара Мирзеханова.

На место ЧП выездали скорая и полиция. Никаких подробностей про молодого человека в ГУ МВД узнать не удалось.
 
 
 

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 24.04.2017, 18:52
Тэги: Происшествия, Здоровье, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Деньги Красота Кто заработал Студенты Растения Видео Голодовка в колонии Обрушение крыши на Калинина ЧМ-2018 Знаменитости Розыск Крушение самолета под Ростовом Интернет Новости Военный репортаж Образование Строительство ИГИЛ Спорт ВУЗ Бэби-боксы Самолет Сибирская язва Дороги Общественный транспорт Здоровье Взятки Взрыв Расписание Хэллоуин-2015 МЧС Дети Приостановка полетов в Египет Биатлон Катастрофа Экономика В Екатеринбурге -40 градусов Мода Погода Мультимедиа Семья Криминал Искусство Тест Путин Скорая помощь Убийство в Рахмангулово Футбол Грипп в Екатеринбурге Мужчины Новый год Животные Туризм Рейтинг Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Транспорт Баскетбол Статистика Расстрел на Депутатской Снос монастыря на Качканаре Ельцин-центр Гололед Бизнес Мотоциклы Хоккей Горящие авто Необычное Дело Пьянкова Женщины Война ритуальных агентств Происшествия Суд Смерть История успеха Храм святой Екатерины ДТП Медицина Дорожные воины Новости России История Екатеринбурга Жизнь в городе Недвижимость Фото Коллекторы Политика Производство Музыка Расстрел Эксклюзив Личное Ту 154 Самолет Минобороны упал в Якутии Шоу-бизнес Скандал с Новиковым Высокие технологии Убийство Ирины Вахрушевой Афиша Дом-2 Кризис и санкции Секс Горячее Еда Ошибки врачей В Египте разбился самолет с российскими туристами Скандалы Грипп Корь Мистика Доска позора СМИ Рецензия Конкурсы Отношения Опрос Мировые новости Пожар Репортаж Ловец покемонов Пусть говорят Приговор Лошагину Развлечения Психология Парковки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Культура Авто Лайфхак Религия Школа Экономия Транспортная реформа Новости дня Слухи Выставки Волейбол ГИБДД Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ЖКХ ЗАГС Отдых Интервью Позитив Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил?

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru