До Дня Победы не дожил 18 дней: в Екатеринбурге из-за мошенников покончил с собой ветеран войны

У него из квартиры украли 60 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Екатеринбурге покончил с собой 91-летний ветеран Великой Отечественной войны после того, как мошенницы обманом забрали у него накопления суммой в 60 тысяч рублей. В собственной квартире его тело нашли жена и соседка, написал Life 24 апреля.

91-летний ветеран ВОВ Сарваретдин Фахертдинов был один дома в конце марта, когда его 88-летняя жена София ушла в магазин. В дверь к нему постучались две женщины и представились сотрудницами социальной службы. Они попросили пожилого мужчину показать им все имеющиеся денежные сбережения, чтобы переписать номера купюр. Когда владелец квартиры отвлекся, мошенницы сбежали из квартиры, захватив с собой 60 тысяч рублей.

Как рассказала соседка ветерана, он очень переживал из-за этого обмана. Причем в полицию ни сам ветеран, ни его жена не пошли: они не верили, что там могут помочь.

— Этот случай выбил его из колеи. В течение нескольких недель он постоянно спрашивал окружающих: «Зачем нам жить в этом мире обмана?» В пятницу, 21 апреля, его жена снова ушла в магазин, а когда пришла, обнаружила мужчину на полу. Она позвала меня, но он был уже мертв, еще теплый лежал, — рассказала соседка семьи.

По словам соседки, около двух лет назад в их доме произошел подобный инцидент в другой квартире, и тогда ни денег, ни мошенников не нашли.