В Екатеринбурге начался процесс над братьями, обвиняемыми в убийстве врача на глазах его трехлетнего внука

Корреспондент НАШЕЙ ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В понедельник, 24 апреля, в Свердловском областном заново стартовал процесс по делу братьев Нечкиных, обвиняемых в убийстве пожилого врача Маснавия Манасипова на глазах у его трехлетнего внука. Судить их начали еще год назад. Но в ходе заседаний, проходивших в Красноуфимском городском суде, вдова погибшего Миляуша Салаватова попросила вернуть дело на доследование.

Напомним, зверское убийство было совершено почти два года назад, 16 мая 2015 года, на берегу реки Уфы в окрестностях деревни Рахмангулово Красноуфимского района. Как позже установило следствие, 61-летнему мужчине, который выехал с внуком на природу, нанесли 25 ножевых ранений. А вот мальчик выжил чудом. Жизнь ему спасла собака, внезапно появившаяся на берегу. Увидев ее, Нечкины, видимо, испугались появления хозяина и уехали с места преступления на «Ниве» убитого, прихватив с собой фотоаппарат, сотовый, часы и паспорт Манасипова. Проехав 2 километра, они бросили машину у дороги. Но благодаря показаниям одного из жителей соседней деревни, следователи почти сразу вышли на подозреваемых в убийстве братьев, которые уже были судимы. Но если старший, Александр, сидел за убийство, то младший, Анатолий – по «мелочи» (за кражу, хулиганство и т.д.).



Но в этот раз Александр же сразу пошел в «отказную», утверждая, что он не совершал преступление, и даже согласился пройти полиграф. Братья рассказали следователям, что отправились в тот день на рыбалку. Когда они увидели с лодки «Ниву» на берегу, решили причалить. Оба уже были нетрезвы, но, видимо, им было мало. Они попросили выпить у Манасипова. После чего и началась перепалка, закончившаяся кровавой резней. Однако на ноже, которым был убит пенсионер, силовики не нашли ни одного отпечатка. Поэтому по статье «Убийство» начали судить только Анатолия, взявшего всю вину на себя, а старшего из братьев обвинили лишь в краже. Но родные убитого не были с этим согласны. В итоге в августе 2016-го дело вернули следователям, и теперь его рассмотрит уже областной суд.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

10.04. Доброе утро.

Ждем начала заседания.

Братья Нечкины снова на скамье подсудимых.

10.15. Начало заседания задерживается.

Пока нет судьи, братья переговариваются с адвокатом, косо поглядывая на пришедших журналистов.

10.20. Приставы спрашивают, пускать ли родственников подсудимых.

– А кто там у вас? – обращается к братьям один из адвокатов.

Те лишь пожимают плечами.

В итоге выясняется, что подошла не родственница Нечкиных, а племянница убитого.

10.26. А вот вдова погибшего вместе со своим зятем, отцом трехлетнего мальчика, на глазах которого произошло убийство, уже давно на месте.

10.28. Судья пришел. Заседание началось.

Судья устанавливает личности подсудимых.

10.29. Старший из братьев перечисляет судимости, которых, начиная с 1996 года, набралось у него немало.

10.33. Следом дают слово младшему, Анатолию, у которого, как оказалось, два ребенка, одному из которых 13 лет, другому 11. Он также озвучивает перечень своих «подвигов», за которые сидел, отрабатывал, платил штрафы.