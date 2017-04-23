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В Екатеринбурге полиция раскрыла двойное убийство на Бебеля, где в подъезде нашли трупы мужчин

В Екатеринбурге полиция раскрыла двойное убийство на Бебеля, где в подъезде нашли трупы мужчин
16+
Фото: Ночные Новости
Подозреваемый оказался бомжом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

Оперативники угрозыска в течение суток задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Железнодорожном районе Екатеринбурга после происшествия в четверг, 20 апреля. Напомним, на 11-м этаже дома нашли тела двух мужчин со следами насильственной смерти.
 
Полицейским уже через сутки удалось выйти на след убийцы и задержать его.

— Задержанным оказался не работающий, ранее судимый 24-летний мужчина без определенного места жительства. Он полностью признал свою вину. Мужчина рассказал, что 20 апреля он вместе со знакомыми выпивал в подъезде многоэтажки на Бебеля. Совместно с ними находился и житель этого дома, 47-летний мужчина. В компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли местному жителю несколько ударов, пытались его задушить, а затем сильно ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один мужчина 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм погибли и местный житель, и этот пострадавший, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

После этого все участники и очевидцы конфликта убежали, забрав с собой два мобильных, принадлежащие местному жителю. На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий один из злоумышленников был задержан полицейскими Железнодорожного района. Похищенное у него изъяли. Розыск второго подозреваемого продолжается.  
  • В настоящее время в отношении подозреваемого Следственным отделом было возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
  • По факту смерти второго участника конфликта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 24.04.2017, 14:16
Тэги: Криминал, Происшествия, Смерть
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