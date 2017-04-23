В Екатеринбурге полиция раскрыла двойное убийство на Бебеля, где в подъезде нашли трупы мужчин

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
— Задержанным оказался не работающий, ранее судимый 24-летний мужчина без определенного места жительства. Он полностью признал свою вину. Мужчина рассказал, что 20 апреля он вместе со знакомыми выпивал в подъезде многоэтажки на Бебеля. Совместно с ними находился и житель этого дома, 47-летний мужчина. В компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли местному жителю несколько ударов, пытались его задушить, а затем сильно ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один мужчина 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм погибли и местный житель, и этот пострадавший, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
- В настоящее время в отношении подозреваемого Следственным отделом было возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).
- По факту смерти второго участника конфликта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.