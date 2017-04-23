В Первоуральске мужчина обстрелял квартиру своей бывшей девушки из-за ее отказа поговорить с ним

Он использовал ружье 12-го калибра — с дробью и патронами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В воскресенье, 23 апреля, под Первоуральском в поселке Прогресс 36-летний местный житель пришел и стал стрелять по окнам квартиры бывшей девушки, которая не захотела с ним разговаривать, сообщили сегодня в областной полиции.

Как расказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мужчина, будучи пьяным, решил поговорить с девушкой, с которой они недавно расстались, но она его не хотела видеть. В правоохранительные органы на стрелка заявила его 20-летняя бывшая сожительница.

— Девушка пояснила полицейским, что около двух месяцев назад она рассталась с 36-летним мужчиной и в настоящее время живет с родителями на Студенческой. Мужчина, находясь, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения, просил по телефону о встрече, получив отказ, подошел к окнам ее дома и произвел несколько выстрелов, стрелял он из ружья 12-го калибра — как дробью, так и патронами. В квартире в это время находились родные девушки и двое малолетних детей, — рассказали в ведомстве.

Окна квартиры были разбиты из-за стрельбы, никто не пострадал.

Вечером полицейские нашли мужчину в его собственной квартире. Сопротивления при задержани он не оказал. Оказалось, что у него уже есть судимость за незаконную рубку леса.

В ходе обыска квартиры стражи порядка обнаружили двуствольное ружье, которое он хранил нелегально, а также гильзы и патроны к нему. В полиции отметили, что ружье принадлежало 49-летнему жителю деревни Крылосово, которое он потерял в феврале 2005 года.