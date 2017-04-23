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Два человека погибли во время пожара на пилораме под Екатеринбургом

Два человека погибли во время пожара на пилораме под Екатеринбургом
16+
Фото: «Ночные новости»
Еще одному удалось выжить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017

В Сысертском районе в ночь на 24 апреля сгорела пилорама, погиб человек, сообщают «Ночные новости».
 
В поселке Октябрьский в половине второго ночи загорелись помещения пилорамы - на площади 250 квадратных метров горели три здания, два из них огонь уничтожил полностью. По данным областного управления МЧС, на место ЧП выезжали семь спасателей и три спецмашины, потушить пожар удалось лишь к утру. 
 
 
В огне погибли два человека, по предварительной информации, уроженцы среднеазиатской республики, сообщили в свердловском управлении Следственного комитета. В ведомстве отметили, что первой загорелась бытовка, в которой находились три человека. Одному из них удалось выбраться из огня и выжить. 
 
  • Следователи проводят проверку по факту пожара. Его причины будут установлены в ходе экспертизы. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.04.2017, 08:36
Тэги: Происшествия, Фото, Пожар
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