Два человека погибли во время пожара на пилораме под Екатеринбургом

Еще одному удалось выжить.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017
В Сысертском районе в ночь на 24 апреля сгорела пилорама, погиб человек, сообщают «Ночные новости».
В поселке Октябрьский в половине второго ночи загорелись помещения пилорамы - на площади 250 квадратных метров горели три здания, два из них огонь уничтожил полностью. По данным областного управления МЧС, на место ЧП выезжали семь спасателей и три спецмашины, потушить пожар удалось лишь к утру.
В огне погибли два человека, по предварительной информации, уроженцы среднеазиатской республики, сообщили в свердловском управлении Следственного комитета. В ведомстве отметили, что первой загорелась бытовка, в которой находились три человека. Одному из них удалось выбраться из огня и выжить.
- Следователи проводят проверку по факту пожара. Его причины будут установлены в ходе экспертизы.