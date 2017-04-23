Два человека погибли во время пожара на пилораме под Екатеринбургом

Еще одному удалось выжить. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.04.2017 В Сысертском районе в ночь на 24 апреля сгорела пилорама, погиб человек, сообщают «Ночные новости». В поселке Октябрьский в половине второго ночи загорелись помещения пилорамы - на площади 250 квадратных метров горели три здания, два из них огонь уничтожил полностью. По данным областного управления МЧС, на место ЧП выезжали семь спасателей и три спецмашины, потушить пожар удалось лишь к утру. В огне погибли два человека, по предварительной информации, уроженцы среднеазиатской республики, сообщили в свердловском управлении Следственного комитета. В ведомстве отметили, что первой загорелась бытовка, в которой находились три человека. Одному из них удалось выбраться из огня и выжить. Следователи проводят проверку по факту пожара. Его причины будут установлены в ходе экспертизы.

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