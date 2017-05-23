Хаотично тыкал кнопки и угрожал: на одну из свердловских железнодорожных станций ворвался мужчина с ножом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
В минувший четверг, 18 мая, около 18:00 на железнодорожную станцию Мансийский в Свердловской области муж одной из сотрудниц устроил беспредел. Пьяный мужчина угрожал жене охотничьим ножом. Женщина отнеслась к угрозам серьезно и, испугавшись, спряталась за металлической дверью одного из служебных помещений и закрылась на замок.
Мужчина разбил ножом окно и проник в помещение. В порыве ярости он разбросал документы, сломал телевизор и хаотично нажимал кнопки управления движением. Из-за этого произошел сбой – поезд «Приобье – Екатеринбург» задержался в движении.
После этого мужчина спрятался в лесу. Сотрудники полиции, которые получили сообщение о странно ведущем себя мужчины, начали искать его в лесном массиве. Они нашли бунтаря в лесном овраге.
- На станции в момент нападения мужчины находились трое работников. Именно они позвонили в полицию.
- В отношении мужчины, который является жителем города Советский, возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» (часть 1 статьи 119 УК РФ).