Хаотично тыкал кнопки и угрожал: на одну из свердловских железнодорожных станций ворвался мужчина с ножом

Из-за пьяного мужчины поезд «Приобье - Екатеринбург» пришел с опозданием.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В минувший четверг, 18 мая, около 18:00 на железнодорожную станцию Мансийский в Свердловской области муж одной из сотрудниц устроил беспредел. Пьяный мужчина угрожал жене охотничьим ножом. Женщина отнеслась к угрозам серьезно и, испугавшись, спряталась за металлической дверью одного из служебных помещений и закрылась на замок.

Мужчина разбил ножом окно и проник в помещение. В порыве ярости он разбросал документы, сломал телевизор и хаотично нажимал кнопки управления движением. Из-за этого произошел сбой – поезд «Приобье – Екатеринбург» задержался в движении.

После этого мужчина спрятался в лесу. Сотрудники полиции, которые получили сообщение о странно ведущем себя мужчины, начали искать его в лесном массиве. Они нашли бунтаря в лесном овраге.