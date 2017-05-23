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Отца троих детей, который пропал в Екатеринбурге в начале мая, нашли в гаражах с разбитой головой

Отца троих детей, который пропал в Екатеринбурге в начале мая, нашли в гаражах с разбитой головой
16+
Фото: страница родственников в соцсетях
По версии родных, смерть похожа на несчастный случай.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Екатеринбурге найдено тело 38-летнего Алексея Артамонова, который пропал 3 мая, когда ушел с работы на ЖБИ. У мужчины осталось трое детей.
 
Как рассказали e1 родные мужчины, его обнаружили за гаражами на ЖБИ, как раз рядом с дорогой, по которой он ходил домой.

– Нашли его за гаражами на ЖБИ, около дороги, может, в туалет туда зашел. По одной из версий, это несчастный случай, он упал и ударился головой. На теле не было следов борьбы или побоев, одежда была целая. О данных судмедэкспертизы нам ничего не рассказали пока, – уточнили родные погибшего.

В следственном комитете информацию о страшной находке подтвердили.

– Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СК России проводится проверка по факту обнаружения тела этого мужчины. Признаков криминальной смерти на данный момент не установлено. Точная причина смерти устанавливается в ходе судебной экспертизы, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области

  • 38-летний Алексей Артамонов работал на гранитном карьере на ЖБИ, на Высоцкого, 50. Вечером 3 мая он ушел с работы и поехал домой в Большие Брусяны, но по дороге пропал.
  • У мужчины осталась семья с тремя детьми.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 24.05.2017, 18:12
Тэги: Происшествия, Смерть, Мужчины
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