Производил впечатление профессионала: финал апелляции на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову в облсуде

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
В Свердловском областном суде 25 мая 2017 года будет вынесено решение по апелляции на приговор, вынесенный экс-директору страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
Три года колонии и штраф 300 тысяч рублей
В середине марта 2017 года суд признал бизнесмена виновным по статьям «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
Как следует из приговора, с августа 1996 года по декабрь 2014-го Меренков, занимая должность гендиректора страховой компании, вносил ложные сведения о сделках, имуществе и о финансовом положении своей компании в отчетные документы.
Предприниматель знал, что у «Северной казны» отсутствуют активы, достаточные для выплат и обеспечения страховых резервов и что такое положение дел может повлечь аннулирование ЦБ РФ лицензии, выданной организации.
Кроме этого, Меренков не раз предоставлял поддельную информацию о финансовом положении «Северной казны» в Центробанк РФ.
Когда в страховую компанию в 2014 году была назначена временная администрация, Меренков продал недвижимость стоимостью более 98 миллионов рублей, в том числе нежилые помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме и подземную стоянку, присвоив деньги от продажи себе.
Бизнес-омбудсмена просили вступиться за Меренкова
Приговор, который вынесли главе некогда крупнейшей в регионе страховой компании, вызвал большой резонанс среди представителей бизнеса. Ряд предпринимателей даже подписали обращение к омбудсмену Борису Титову с просьбой смягчить приговор. Правда, какой-либо публичной реакции за этим не последовало.
Тем временем 18 мая 2017 года в Свердловском облсуде началось рассмотрение апелляции. в начале заседания адвокат Меренкова подала ходатайство о повторном допросе двух бывших сотрудниц «Северной казны» – юриста и бухгалтера.
По мнению защитника, показания, которые они дали во время рассмотрения дела в суде первой инстанции, были искажены. Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Кроме того, адвокат Меренкова передала суду справку о том, что у ее клиента серьезные проблемы со зрением и он нуждается в срочной операции.
В итоге на 25 мая 2017 года суд назначил прения. Ожидается, что в этот же день будет вынесено решение.
9.57. Доброе утро.
На решение по делу бизнесмена пришли казаки. Три человека при полном параде. Четвертого казака выделяют только папаха и рубашка.
Процесс освещают всего два журналиста и одна съемочная бригада.
10.04. Зашли судьи апелляционной коллегии.
Судебное заседание началось. Перешли к судебным прениям.
10.06. Первой решила взять слово адвокат, но она просит прекратить видеосъемку.
- Опасаюсь сбиться. Тут и так достаточно большая аудитория, - сказала адвокат и начала выступление.
- Огромное количество документов и мероприятий проведено, но суть этого дела сводится к немногим моментам, которые по сути очень простые. Задача следствия была "словить рыбу в мутной воде".
10.08. Первый эпизод – фальсификация отчетных документов. Это очень размытое обвинение, от которого невозможно защищаться. Речь идет о конкретных финансовых документах, которые носят бездокументарный характер.
- Ни в обвинении, ни в приговоре мы не увидели, какая ценная бумага в момент включения ее в финансовую отчетность "Северной казной" не принадлежала "Северной казне", а принадлежала другому лицу, - говорит защита.
По ее словам, никакой экспертизы ни на предварительном следствии, ни в суде, ни в ЦБ сделано не было.
Упор в речи идет на то, что документы были переданы на дезопаритарий – под контроль ЦБ РФ.
10.14. Адвокат обвинила следователей в лукавстве. Дескать, следователи не смогли установить происхождение некоторых документов, но адвокат нашла все пробелы на сайте ЦБ РФ.
- Ценные бумаги приобретались на протяжении 20 лет. Это не произошло разово, как утверждает следствие. Это подтвердила и бухгалтер СК ("Северная казна") и представитель ЦБ, - говорит адвокат.
10.18. Также защита приводит в защиту Меренкова многочисленные аудиторские проверки, которые не выявили замечаний в части формирования резервов компании.
- Таким образом, гипотетические заявления, что активы СК не принадлежали, носят голословный характер. Компания росла и развивалась. Аудиторы участвовали в этом процессе. Те лица, которые были допрошены, подтвердили эту позицию, - говорит защита.
10.25. Меренков, напоминает адвокат, покинул пост директора в 2014 году. За это время сменились три администрации в страховой компании.
10.31. Свидетели обвинения, говорит адвокат, в своих показаниях основывались на слухах и сплетнях, которые появились после ухода Меренкова.
- Каких-либо экспертиз, документов, которые бы свидетельствовали об отсутствии ценных бумаг, не поступало, - отмечает защита.
Токарев, следующий руководитель администрации, пришедший в июле 2015 года, сказал, что не может утверждать об отсутствии ценных бумаг. Но он был третьим по счету временным руководителем.
10.40. Адвокат продолжает:
- Страховая компания обладала только лицензией на страхование. Поэтому она привлекла депозитарную организацию, чтобы нравиться ЦБ, укреплять свои позиции, - говорит в довесок адвокат.
Невозможно, чтобы 20 лет кто-то покрывал страховую компанию. А уголовная деятельность отсчитывается от 2014 года, не задевая период приобретения ценных бумаг страховой компанией.
- Законы у нас прекрасные, но их игнорируют. У меня все по первому эпизоду.
10.48. Защитник приступает к следующему эпизоду.
- Переходим дальше – покушение на мошенничество. Здесь выводы суда противоречат фактам, установленным в деле. Обвинение по данному эпизоду содержит огромное количество документов, которые умышленно не систематизировано, чтобы у читателя не могло сложиться объективного восприятия, - говорит адвокат.
- Установлено, что Меренков не принимал никаких решений, не проводил переговоров с покупателями. В органы регистрации сдавались документы с поддельными подписями Меренкова, - утверждает защита.
11.02. В случае с регистрациями – во всем виновата безалаберность и дурость органов регистрации Екатеринбурга и Верхней Пышмы, утверждает адвокат. Меренков не был в курсе этих дел. Кроме того, в суде не допросили часть свидетелей, у которых было отчуждено имущество.
- Из материалов видно, что никакого действия Меренковым не совершено.