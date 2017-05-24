Производил впечатление профессионала: финал апелляции на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову в облсуде

«Наша Газета» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Свердловском областном суде 25 мая 2017 года будет вынесено решение по апелляции на приговор, вынесенный экс-директору страховой компании «Северная казна» Александру Меренкову. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Три года колонии и штраф 300 тысяч рублей

В середине марта 2017 года суд признал бизнесмена виновным по статьям «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Как следует из приговора, с августа 1996 года по декабрь 2014-го Меренков, занимая должность гендиректора страховой компании, вносил ложные сведения о сделках, имуществе и о финансовом положении своей компании в отчетные документы.

Предприниматель знал, что у «Северной казны» отсутствуют активы, достаточные для выплат и обеспечения страховых резервов и что такое положение дел может повлечь аннулирование ЦБ РФ лицензии, выданной организации.

Кроме этого, Меренков не раз предоставлял поддельную информацию о финансовом положении «Северной казны» в Центробанк РФ.

Когда в страховую компанию в 2014 году была назначена временная администрация, Меренков продал недвижимость стоимостью более 98 миллионов рублей, в том числе нежилые помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме и подземную стоянку, присвоив деньги от продажи себе.

Бизнес-омбудсмена просили вступиться за Меренкова

Приговор, который вынесли главе некогда крупнейшей в регионе страховой компании, вызвал большой резонанс среди представителей бизнеса. Ряд предпринимателей даже подписали обращение к омбудсмену Борису Титову с просьбой смягчить приговор. Правда, какой-либо публичной реакции за этим не последовало.

Тем временем 18 мая 2017 года в Свердловском облсуде началось рассмотрение апелляции. в начале заседания адвокат Меренкова подала ходатайство о повторном допросе двух бывших сотрудниц «Северной казны» – юриста и бухгалтера.

По мнению защитника, показания, которые они дали во время рассмотрения дела в суде первой инстанции, были искажены. Но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства. Кроме того, адвокат Меренкова передала суду справку о том, что у ее клиента серьезные проблемы со зрением и он нуждается в срочной операции.

В итоге на 25 мая 2017 года суд назначил прения. Ожидается, что в этот же день будет вынесено решение.