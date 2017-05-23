Ночью в Екатеринбурге сгорел «Мерседес»

Салон иномарки выгорел полностью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Екатеринбурге в ночь на 24 мая на улице Краснолесья сгорел «Мерседес», сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар начался около трех часов ночи, потушить его удалось лишь спустя полтора часа. В результате салон иномарки выгорел полностью. На месте пожара работали две спецмашины и восемь спасателей, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Полицейские разыскивают владельца «Мерседеса» и возможных очевидцев пожара, чтобы установить его причины. По одной из версий, автомобиль могли поджечь.

- Минувшей ночью в 03.30 в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г.Екатеринбургу поступило сообщение о возгорании автомобиля Мерседес на улице Краснолесья. На место выезжала следственно-оперативная группа, был проведён осмотр места происшествия. Владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением. По факту возгорания автомобиля будет проведена проверка, а также пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.