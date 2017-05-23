В Свердловской области во время ремонта крыши сорвался 20-летний рабочий

Мужчина чуть не упал на проходивших мимо женщину с ребенком.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
Во вторник, 23 мая, в Каменске-Уральском с крышы дома на Кутузова, 32 упал мужчина, которые занимался там ремонтными работами, написал 24 мая портал ku66.ru. Как рассказали очевидцы, он чуть не задел женщину с ребенком, которые проходили мимо.
Прохожие сообщили, что молодой человек «прыгнул с девятого этажа, его увезли на скорой, тогда был еще живой».
Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что ЧП произошло накануне в 19.50. Личность травмированного мужчины установлена: это 20-летний приезжий из Таджикистана Амирджон Жамилов.
— Мужчину на скорой помощи доставили в реанимацию местной больницы № 2 с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, у него сотрясение головного мозга, перелом костей таза, перелом нижней трети левого плеча, левой пятки, перелом челюсти и тупая травма живота. Мужчина в реанимации без сознания, врачи оказывают ему необходимую помощь, — уточнил Валерий Горелых.
- Участковые проводят по факту травмирования проверку: по предварительным данным, молодой человек выполнял на месте ЧП кровельные работы. Выясняется, какое предприятие наняло рабочего, кто отвечал за меры безопасности и проводился ли соответствующий инструктаж.
- По итогам проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение.