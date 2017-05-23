В Свердловской области во время ремонта крыши сорвался 20-летний рабочий

Мужчина чуть не упал на проходивших мимо женщину с ребенком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Во вторник, 23 мая, в Каменске-Уральском с крышы дома на Кутузова, 32 упал мужчина, которые занимался там ремонтными работами, написал 24 мая портал ku66.ru . Как рассказали очевидцы, он чуть не задел женщину с ребенком, которые проходили мимо.

Прохожие сообщили, что молодой человек «прыгнул с девятого этажа, его увезли на скорой, тогда был еще живой».

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что ЧП произошло накануне в 19.50. Личность травмированного мужчины установлена: это 20-летний приезжий из Таджикистана Амирджон Жамилов.