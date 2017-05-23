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В Свердловской области во время ремонта крыши сорвался 20-летний рабочий

В Свердловской области во время ремонта крыши сорвался 20-летний рабочий
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Мужчина чуть не упал на проходивших мимо женщину с ребенком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Во вторник, 23 мая, в Каменске-Уральском с крышы дома на Кутузова, 32 упал мужчина, которые занимался там ремонтными работами, написал 24 мая портал ku66.ru. Как рассказали очевидцы, он чуть не задел женщину с ребенком, которые проходили мимо.
 
Прохожие сообщили, что молодой человек «прыгнул с девятого этажа, его увезли на скорой, тогда был еще живой». 
 
Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что ЧП произошло накануне в 19.50. Личность травмированного мужчины установлена: это 20-летний приезжий из Таджикистана Амирджон Жамилов.

— Мужчину на скорой помощи доставили в реанимацию местной больницы № 2 с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, у него сотрясение головного мозга, перелом костей таза, перелом нижней трети левого плеча, левой пятки, перелом челюсти и тупая травма живота. Мужчина в реанимации без сознания, врачи оказывают ему необходимую помощь, — уточнил Валерий Горелых.

  • Участковые проводят по факту травмирования проверку: по предварительным данным, молодой человек выполнял на месте ЧП кровельные работы. Выясняется, какое предприятие наняло рабочего, кто отвечал за меры безопасности и проводился ли соответствующий инструктаж. 
  • По итогам проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 24.05.2017, 16:00
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе
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