На тагильском заводе погиб рабочий

Мужчину ударила деталь, отскочившая во время работ на гидравлическом прессе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Нижнем Тагиле на заводе дунитовых изделий погиб слесарь-ремонтник, сообщили в областной прокуратуре 24 мая.

Трагедия произошла 22 мая. По предварительным данным, во время работ на гидравлическом прессе произошло выдавливание и выброс детали, которая попала в слесаря. Мужчина получил тяжелую травму - ушибленную рану грудной клетки и скончался на месте.

Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего. Ведомство устанавливает ответственных за соблюдение техники безопасности лиц и выясняет, соблюдались ли на заводе требования по охране труда и производственной безопасности.