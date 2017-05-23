На тагильском заводе погиб рабочий

Мужчину ударила деталь, отскочившая во время работ на гидравлическом прессе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
В Нижнем Тагиле на заводе дунитовых изделий погиб слесарь-ремонтник, сообщили в областной прокуратуре 24 мая.
Трагедия произошла 22 мая. По предварительным данным, во время работ на гидравлическом прессе произошло выдавливание и выброс детали, которая попала в слесаря. Мужчина получил тяжелую травму - ушибленную рану грудной клетки и скончался на месте.
Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего. Ведомство устанавливает ответственных за соблюдение техники безопасности лиц и выясняет, соблюдались ли на заводе требования по охране труда и производственной безопасности.
- В марте 2017 года на Уралвагонзаводе тяжелая деталь упала на рабочего. Мужчины госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ребер.
- В апреле 2017-го на заводе в Верхнем Тагиле взорвался котел, в результате один рабочий погиб и еще трое пострадали. Взрыв произошел во время плавки свинца в восстановительной печи, после чего в цехе начался пожар.