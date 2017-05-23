Суд отправил в тюрьму виновника смертельного ДТП под Невьянском

Мужчина без водительских прав ехал на машине с летней резиной по заснеженной дороге и спровоцировал ДТП во время обгона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Невьянске суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП Дмитрию Урыкину, сообщили в областной прокуратуре 24 мая.

В сентябре 2016 года Дмитрий, не имея водительских прав, на ВАЗе с летней резиной ехал по заснеженной трассе Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское. Водитель решил обогнать ГАЗ, но не учел состояние дороги после снегопада и в безопасности маневра, в результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой.

В результате тяжело пострадал несовершеннолетний пассажир ВАЗа. Один из пассажиров маршрутки скончался от полученных травм в Невьянской больнице, еще одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.