Полиция ищет на Эльмаше извращенца, который приставал к 16-летней девочке

Неизвестный мужчина поджидает своих жертв возле лифта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Екатеринбурге на Эльмаше завелся извращенец, который пристает к детям и женщинам в лифте. Накануне в доме по улице Фрезеровщиков, 26 он дважды пытался домогаться до своих жертв. Информацию об этом подтвердили в пресс-группе УМВД России по Свердловской области.

– Около 19.00 в отдел полиции № 14 от родителей 16-летней девочки поступило сообщение о том, что неизвестный в лифте затронул ее. В ходе поквартирного опроса удалось выявить еще один подобный факт, произошедший тем же днем с жительницей дома, – рассказали корреспонденту НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

По сообщениям некоторых региональных СМИ, 16-летнюю девочку мужчина не просто "затронул", а силой пытался затащить ее в лифт. Информацию об этом представители правоохранительных органов не подтвердили.

Сейчас полицейские опрашивают жителей дома и ищут нападавшего мужчину.