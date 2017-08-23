В Екатеринбурге задержали противников Храма-на-воде

Одному из них грозит суд и штраф.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
В среду, 23 августа, в Екатеринбурге полиция задержала участников пикета против строительства Храма-на-воде.
– В отдел полиции №1 были доставлены 3 участника мероприятия. Остальные граждане пришли в территориальный ОВД самостоятельно в качестве группы поддержки. Все они опрошены. В отношении молодого человека 1994 года рождения был составлен административный протокол по части 5 статьи "Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования", – сообщает пресс-группа МВД по Екатеринбургу.
- Напомним, что недавно врио губернатора Евгений Куйвашев назвал противников строительства храма в акватории Городского пруда "общественными террористами".
- 3 сентября пройдет очередная акция по обниманию пруда.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!