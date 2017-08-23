В Екатеринбурге загорелась поликлиника

16+ Фото: служба спасения "Сова"

Пожарные эвакуировали пять человек. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017 В Екатеринбурге в ночь на 24 августа загорелась поликлиника в Суворовском переулке, сообщили в службе спасения "Сова". Пожар начался в подвальном помещении поликлиники. Несмотря на то, что площадь, на которой распространился огонь, была небольшой, пожару присвоили ранг 1-БИС, так как возгорание произошло в медучреждении. Прибывшие спасатели вывели на улицу пять сотрудников поликлиники. В ночь на 20 августа в Екатеринбурге произошел пожар в Областной наркологической больнице № 2, в огне пострадал один из пациентов. Спасатели эвакуировали почти 40 человек. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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