В Екатеринбурге загорелась поликлиника

Пожарные эвакуировали пять человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
В Екатеринбурге в ночь на 24 августа загорелась поликлиника в Суворовском переулке, сообщили в службе спасения "Сова".
Пожар начался в подвальном помещении поликлиники. Несмотря на то, что площадь, на которой распространился огонь, была небольшой, пожару присвоили ранг 1-БИС, так как возгорание произошло в медучреждении. Прибывшие спасатели вывели на улицу пять сотрудников поликлиники.
- В ночь на 20 августа в Екатеринбурге произошел пожар в Областной наркологической больнице № 2, в огне пострадал один из пациентов. Спасатели эвакуировали почти 40 человек.