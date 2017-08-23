В Свердловской области рецидивист зарезал пенсионерку

Его задержали по "горячим следам".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Пригородном районе Свердловской области задержали 21-летнего рецидивиста, который убил пенсионерку. В среду, 23 августа, в селе Лая обнаружено тело 74-летней пенсионерки с ножевыми ранениями. Ее 79-летний супруг в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

На месте преступления были найдены две сумки с товарами бытового пользования и накладные. Очевидцы слышали крики из квартиры и видели убегающего молодого человека.

– Сотрудниками СК и уголовного розыска полиции, "по горячим следам" установлен и задержан подозреваемый – 21-летний ранее судимый местный житель. Задержанный признался, что накануне был в квартире пенсионеров, предлагая им купить имеющийся у него товар. В это время по невыясненной пока достоверно причине между ним и семейной парой произошёл конфликт, – сообщили в пресс-службе СК.

Злоумышленник напал на пенсионеров с ножом, а затем скрылся, бросив сумки с товаром.