В Каменске-Уральском мальчик сломал руку, катаясь с горки

Ребенка увезли в травмпункт.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
На новой детской площадке в Каменске-Уральском мальчик сломал руку, сообщает портал ku66.ru.
ЧП произошло в воскресенье, 22 октября, на улице Добролюбова около домов 1 и 3 в Каменске-Уральском. Ребенок катался с горки и сломал кисть.
– Кисть у мальчика буквально висела. С площадки мама увела его сразу в травмпункт. Скорее всего, ребенок виноват сам, так как катился с горки вниз головой и вытянув руку вперед, – рассказали читатели порталу.
В пресс-службе местного ГУ МВД информацию о случившемся подтвердили. В настоящее время сотрудники ПДН проводят проверку обстоятельств ЧП и семьи, в которой живет ребенок.