В Каменске-Уральском мальчик сломал руку, катаясь с горки

Ребенка увезли в травмпункт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

На новой детской площадке в Каменске-Уральском мальчик сломал руку, сообщает портал ku66.ru.

ЧП произошло в воскресенье, 22 октября, на улице Добролюбова около домов 1 и 3 в Каменске-Уральском. Ребенок катался с горки и сломал кисть.

– Кисть у мальчика буквально висела. С площадки мама увела его сразу в травмпункт. Скорее всего, ребенок виноват сам, так как катился с горки вниз головой и вытянув руку вперед, – рассказали читатели порталу.

В пресс-службе местного ГУ МВД информацию о случившемся подтвердили. В настоящее время сотрудники ПДН проводят проверку обстоятельств ЧП и семьи, в которой живет ребенок.