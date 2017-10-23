В сети появилось видео проникновения напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакцию «Эхо Москвы»

Сотрудники радиостанции считают случившиеся реакцией на два сюжета канала "Россия 24".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В телеграм-канале радиостанции "Эха Москвы" опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как напавший с ножом на Татьяну Фельгенгауэр, проникает в редакцию. Сначала мужчина показывает охраннику какие-то документы, затем распыляет ему в лицо слезоточивый газ и пролезает под турникетом.

Нападавший - Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2 — Alexey (@Alekzzzzz) 23 октября 2017 г.

Задержанным оказался 48-летний Борис Гриц с двойным гражданством России и Израиля. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Как сообщили в СК, на допросе Гриц заявил, что "общался с потерпевшей в течение пяти лет посредством телепатии". Ему уже назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Татьяна Фельгенгауэр была вчера прооперирована. Врачи ввели ее в искусственную кому.

Звездила, который неделю назад рассказывал про негодяйку @t_felg , сегодня, как ни в чем ни бывало, снимает у Эха сюжет нападении на нее pic.twitter.com/dtcoAvIVfL — Plushev (@plushev) 23 октября 2017 г.

Сами журналисты "Эха" считают произошедшее реакцией на два сюжета телеканала "Россия 24", которые выходили в эфир 10 и 11 октября.

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