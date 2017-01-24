На Синих камнях мужчина упал на козырек подъезда, спускаясь вниз по кабелю для интернета

На помощь ему пришли спасатели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Сегодня, 25 января, в одном из жилых домов на улице Хрустальной в Екатеринбурге сотрудникам МЧС пришлось спасать пожилого мужчину, рухнувшего с высоты на козырек подъезда.

По словам очевидца Максима Чистополова, мужчина спускался вниз из окна четвертого этажа, держась за кабель для интернета. Однако добраться до земли ему не удалось – сорвался.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области эту информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что спасатели погрузили мужчину на транспортные носилки и передали бригаде скорой помощи.

В пресс-службе УВМД Екатеринбурга рассказали, что на месте работала следственно-оперативная группа. 75-летнего мужчину госпитализовали с травмами различной степени тяжести. Сейчас стражи порядка ведут проверку. По предварительной информации, пожилой мужчина часто уходит из дома и бродяжничает, поэтому дочь закрыла его дома.