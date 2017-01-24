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Ночью в Екатеринбурге сгорели пять домов

Ночью в Екатеринбурге сгорели пять домов
16+
Фото: Служба спасения «Сова»
Пожар площадью 300 квадратных метров произошел в коллективном саду «Визовец».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Екатеринбурге в ночь на 25 января сгорели пять частных домов, сообщили в службе спасения «Сова».
 
Первый пожар произошел в коллективном саду «Исеть», где на площади 50 квадратных метров сгорел дачный дом. Позже в коллективном саду «Визовец» случился более крупный пожар - сгорели четыре дома, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. 
 
в екатеринбурге сгорели пять домов
 
в екатеринбурге сгорели пять домов
 
По словам очевидцев, спасателям пришлось сделать лунку на близлежащем пруду и брать воду оттуда. На место пожаров выезжали сотрудники полиции, идет проверка, причины возгорания устанавливаются.
 
в екатеринбурге сгорели пять домов
  • Вечером 24 января на улице Маяковского в Екатеринбурге сгорела жилая квартира. Во время пожара пострадал девятилетний ребенок - его госпитализировали с отравлением продуктами горения.

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Маша Шмурыгина, 25.01.2017, 09:21
Тэги: Фото, Пожар
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