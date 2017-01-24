Ночью в Екатеринбурге сгорели пять домов

Пожар площадью 300 квадратных метров произошел в коллективном саду «Визовец».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017
В Екатеринбурге в ночь на 25 января сгорели пять частных домов, сообщили в службе спасения «Сова».
Первый пожар произошел в коллективном саду «Исеть», где на площади 50 квадратных метров сгорел дачный дом. Позже в коллективном саду «Визовец» случился более крупный пожар - сгорели четыре дома, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
По словам очевидцев, спасателям пришлось сделать лунку на близлежащем пруду и брать воду оттуда. На место пожаров выезжали сотрудники полиции, идет проверка, причины возгорания устанавливаются.
- Вечером 24 января на улице Маяковского в Екатеринбурге сгорела жилая квартира. Во время пожара пострадал девятилетний ребенок - его госпитализировали с отравлением продуктами горения.
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