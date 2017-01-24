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В Свердловской области 29-летняя женщина зарезала мужчину, с которым только что познакомилась

В Свердловской области 29-летняя женщина зарезала мужчину, с которым только что познакомилась
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Мужчина познакомился с жительницей поселка Пышма в магазине, куда он пришел за алкоголем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

В Пышминском районе 29-летняя женщина убила 31-летнего собутыльника, сообщили в областном Следственном комитете сегодня, 25 января.

В поселке Пышма женщина убила нового знакомого

В ночь на 20 января обвиняемая вместе со своей жертвой и подругой распивала спиртное в квартире приятельницы. Застолье организовали за счет мужчины, который был единственным из компании, кто имел работу – свердловчанин трудился в другом регионе вахтовым методом. В поселок Пышма он приехал, чтобы навестить дядю. 

После убийства подозреваемая легла спать

Компанию мужчина встретил в местном магазине, куда пришел за алкоголем. Две женщины завязали с ним знакомство и предложили выпить вместе. В итоге застолье кончилось убийством – одна из новых знакомых несколько раз ударила мужчину ножом, от чего тот скончался на месте. После этого обвиняемая вызвала полицию и легла спать. 
  • Возбуждено уголовное дело, обвиняемая свою вину отрицать не стала.

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Маша Шмурыгина, 25.01.2017, 10:39
Тэги: Происшествия
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