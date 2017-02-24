В Екатеринбурге мужчина спрыгнул с крыши многоэтажки

Трагедия произошла на Уралмаше.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017
В Екатеринбурге днем 24 февраля мужчина упал с крыши многоэтажного дома, сообщили в соцсетях очевидцы.
По словам очевидцев, мужчина спрыгнул с крыши многоэтажки на улице Победы. В областном управлении Следственного комитета сообщили, что на теле погибшего были обнаружены признаки суицида. По предварительным данным, смерть не имеет криминального характера. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку инцидента, сообщает 66.ru.
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15 февраля в свердловском поселке покончил с собой 17-летний юноша. Молодой человек спрыгнул с недостроенного здания на территории завода. По предварительным данным, причиной суицида стали проблемы в семье.
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8 февраля в Екатеринбурге в районе Академический нашли тело 20-летнего парня с признаками суицида.