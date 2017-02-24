В Нижнем Тагиле две недели разыскивают 16-летнюю девушку

Ольга ушла из дома 11 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Ольгу Семыкину, которая ушла из дома 11 февраля, сообщает tagilcity сегодня, 25 февраля.

Ольга ушла из дома утром 11 февраля, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об исчезновении девушки сообщила в полицию ее мама. Известно, что Оля и раньше уходила из дома, девушка состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

На розыск девушки ориентирована вся нижнетагильская полиция. В день пропажи Ольга была одета в голубую куртку с черными треугольниками, синие джинсы и коричневые ботинки. У девушки прямые черные волосы, пухлые губы, плотное телосложение и голубые глаза.