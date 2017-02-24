В Нижнем Тагиле две недели разыскивают 16-летнюю девушку

Ольга ушла из дома 11 февраля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017
В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Ольгу Семыкину, которая ушла из дома 11 февраля, сообщает tagilcity сегодня, 25 февраля.
Ольга ушла из дома утром 11 февраля, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об исчезновении девушки сообщила в полицию ее мама. Известно, что Оля и раньше уходила из дома, девушка состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
На розыск девушки ориентирована вся нижнетагильская полиция. В день пропажи Ольга была одета в голубую куртку с черными треугольниками, синие джинсы и коричневые ботинки. У девушки прямые черные волосы, пухлые губы, плотное телосложение и голубые глаза.
- Полиция Нижнего Тагила просит сообщать любую информацию о пропавшей по телефонам 97-65-14 или 02.
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