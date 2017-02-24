Девочка жила у незнакомой женщины: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую 10-летнюю школьницу

Родителям девочки грозит административная ответственность.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017
В Ниженм Тагиле полицейские нашли 10-летнюю Настю, которая пропала еще 20 февраля, сообщает Областная газета сегодня, 25 февраля.
Школьницу после четырех дней поисков нашли в квартире незнакомой ей женщины на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле. Выяснилось, что 20 февраля девочка пришла в гости к знакомой своей мамы, но та заявила, что в ее квартире идет ремонт, и отвела Настю к своей подруге. Знакомая матери школьницы в это время распивала спиртное.
У незнакомой женщины Настя жила четыре дня. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей школьницы и женщин, у которых находился ребенок.