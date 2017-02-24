Наверх
Девочка жила у незнакомой женщины: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую 10-летнюю школьницу
10:13, сегодня
На Уралмаше мужчина кинул боевую гранату в своего оппонента
17:59, 24.02.2017
Антон Шипулин – о чемпионате мира: «Больно осознавать, что главной новостью стал скандал с Фуркадом»
16:57, 24.02.2017
Кладбища Екатеринбурга: история, расположение, контакты
14:41, 24.02.20174
Выбираем подарок к 23 февраля в «СпортЭк» — скидки до 30% на велосипеды!
В доме фигуранта по делу о стрельбе на Депутатской пытались поставить растяжку
14:31, 24.02.2017
Под Нижним Тагилом пропал рыжеволосый молодой человек
13:23, 24.02.2017
Городской пруд Екатеринбурга вынуждены охранять спасатели
12:53, 24.02.2017
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
В День защитника Отечества в Екатеринбурге сгорел автомобиль
10:29, 24.02.20171
Финальные сцены оскароносных фильмов за последние 45 лет объединили в один ролик
10:14, 24.02.2017
Обезьянки из екатеринбургского зоопарка получат чучело Масленицы
09:52, 24.02.2017
Лоджии: пластиковые или деревянные?
Кот-путешественник из Нижнего Тагила добрался до Байкала
20:25, 23.02.20172
Меломан из Нижнего Тагила зарезал друга за неправильный вкус в музыке
18:07, 23.02.20171
Больничный квест в Екатеринбурге: как пережить удаление аппендицита в российских условиях
16:30, 23.02.20178
«Дни фен-шуй» в салонах «Магнат мебель» 18-19 февраля
Пермячка с двумя детьми поехала в Екатеринбург искать работу и пропала
14:37, 23.02.2017
Жители Екатеринбурга обняли городской пруд ради его защиты
14:07, 23.02.20175
В Екатеринбурге мигранты массово пытались резать вены в камере
12:54, 23.02.20174
Генеральная прокуратура вступилась за осужденную за репост Евгению Чудновец
11:16, 23.02.2017
В аварии на трассе Екатеринбург – Серов пострадали 8 человек
09:52, 23.02.2017
Выходные в Екатеринбурге с 23 по 26 февраля: Масленичные гуляния, концерты «Фактора-2» и «Калинова моста»
09:00, 23.02.2017
Суд Екатеринбурга осудил застройщика за незаконную постройку домов
21:10, 22.02.20171
В Музей Верхней Пышмы завезли новые экспонаты ко Дню защитника Отечества
20:44, 22.02.2017
Сотрудник благотворительного фонда в Екатеринбурге подозревается в изнасиловании школьницы
19:47, 22.02.20171
Пропавшего в начале февраля мужчину нашли мертвым под Нижним Тагилом
18:50, 22.02.2017
Суд отправил под домашний арест главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко
18:32, 22.02.2017
Хорошенькие пиратки, медсестрички и танки-пиво: как сотрудницы офисов Екатеринбурга поздравили коллег с 23 февраля
17:20, 22.02.20176
Екатеринбургских гусар вызвали в полицию за письмо Путину
17:14, 22.02.2017
Суд определяет меру пресечения для главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко
17:07, 22.02.2017
Грязьбург: горожане вновь переименовали Екатеринбург из-за черных дорог и снега
16:46, 22.02.2017
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 16 февраля 2017 года
16:40, 22.02.2017
Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга написал явку с повинной
16:33, 22.02.2017
В Екатеринбурге после падения снежной глыбы на коляску – на том же месте завалило автомобиль
15:35, 22.02.20172
«Подошли и попросили сигарету»: в Екатеринбурге пенсионера ограбили во дворе его дома
15:11, 22.02.20172
Школа Белоярского района выплатит ученику 34 тысячи рублей за травму на уроке
14:44, 22.02.2017
Экспертиза показала, от чего умер четырехлетний ребенок в Нижнем Тагиле
14:42, 22.02.2017
Редакция федерального СМИ хочет подать в суд на Евгения Ройзмана за его высказывания о журналистах
14:30, 22.02.20172
Появилось видео, как в детских садах Екатеринбурга выступают «липовые» артисты Коляда-театра
13:50, 22.02.2017
Полугодовалого малыша, на которого упала снежная глыба, отпустили из больницы домой
13:49, 22.02.20172
То ли лис, то ли волк: Стоун стал лучшим самцом зоопарка Екатеринбурга
13:45, 22.02.2017
«Улыбнитесь, вас снимают»: в Екатеринбурге на пешеходных переходах установят видеокамеры
13:00, 22.02.20174
Трамваи будут: в Екатеринбурге блэкаут на Уралмаше отменен
12:50, 22.02.2017
Не найдя книги жалоб на сайте авиакомпании «Победа», уралец создал сайт для выражения недовольства сервисом лоукостера
12:50, 22.02.2017
В учебно-военном центре УрФУ появился свой штандарт
12:43, 22.02.2017
В Нижнем Тагиле полиция ищет 10-летнюю школьницу
12:40, 22.02.2017
Екатеринбургские школьники сняли многосерийный фильм о «группах смерти»
12:25, 22.02.2017
В праздничные выходные погода «порадует» екатеринбуржцев мокрым снегом и плюсовой температурой
12:05, 22.02.2017
Ушла гулять и не вернулась: в Свердловской области пропала девочка-подросток
11:43, 22.02.2017
МЧС предупреждает: за двое суток снег с крыш раздавил уже пять автомобилей и детскую коляску
11:30, 22.02.2017
Под Екатеринбургом браконьеры застрелили двух лосей и беременную лосиху
11:06, 22.02.2017
«Я жил десять дней в аду»: драматург Николай Коляда остался в ужасе от путешествия в Индию
10:46, 22.02.2017
«Это не люди!»: в Свердловском облсуде допрашивают свидетелей по делу «банды Тропиканки»
10:20, 22.02.2017
В центре Екатеринбурга Анна продает «Мытный двор»: цена вопроса 999 миллионов рублей
10:00, 22.02.2017

Девочка жила у незнакомой женщины: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую 10-летнюю школьницу

Девочка жила у незнакомой женщины: в Нижнем Тагиле нашли пропавшую 10-летнюю школьницу
16+
Фото: tagilcity
Родителям девочки грозит административная ответственность.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

В Ниженм Тагиле полицейские нашли 10-летнюю Настю, которая пропала еще 20 февраля, сообщает Областная газета сегодня, 25 февраля.
 
Школьницу после четырех дней поисков нашли в квартире незнакомой ей женщины на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле. Выяснилось, что 20 февраля девочка пришла в гости к знакомой своей мамы, но та заявила, что в ее квартире идет ремонт, и отвела Настю к своей подруге. Знакомая матери школьницы в это время распивала спиртное.
 
У незнакомой женщины Настя жила четыре дня. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей школьницы и женщин, у которых находился ребенок. 
  • Напомним, девочка пропала утром 20 февраля - она ушла в школу и не вернулась. На поиски ребенка был ориентированы все полицейские Нижнего Тагила, в также волонтеры.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.02.2017, 10:13
Тэги: Дети, Розыск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ловец покемонов Дело Пьянкова Религия Кто заработал ИГИЛ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Еда Новости Хоккей Музыка Новости дня Транспорт Путин Кризис и санкции Эксклюзив Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Горящие авто Происшествия Взятки Мужчины ДТП Спорт Экономика Хэллоуин-2015 Снос монастыря на Качканаре Суд Развлечения Дороги Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Экономия Взрыв Отдых Здоровье Ошибки врачей Волейбол Медицина Необычное Гололед Личное Сибирская язва Отношения Жизнь в городе Искусство Высокие технологии Смерть Бэби-боксы Конкурсы ВУЗ ГИБДД Расстрел Храм святой Екатерины Студенты Репортаж Розыск История Екатеринбурга Политика Самолет Минобороны упал в Якутии Обрушение крыши на Калинина Растения Деньги Биатлон Футбол Психология Видео Образование Коллекторы ЧМ-2018 Мультимедиа Война ритуальных агентств Грипп Крушение самолета под Ростовом Статистика Грипп в Екатеринбурге Катастрофа Парковки Военный репортаж Мистика Ельцин-центр Скорая помощь Скандалы Расписание Производство Убийство в Рахмангулово Семья Недвижимость Опрос Мировые новости Мода Культура Животные Скандал с Новиковым Строительство В Египте разбился самолет с российскими туристами Новый год Транспортная реформа История успеха Рецензия Интернет ЖКХ ЗАГС СМИ Школа Шоу-бизнес Бизнес Красота Туризм МЧС Дорожные воины Выставки Самолет Отключение света Уралмаш, Эльмаш Доска позора Дети Тест Общественный транспорт Баскетбол В Екатеринбурге -40 градусов Фото Знаменитости Пусть говорят Интервью Секс Женщины Корь Рейтинг Погода Дом-2 Новости России Приостановка полетов в Египет Голодовка в колонии Приговор Лошагину Горячее Пожар Позитив Ту 154 Слухи Расстрел на Депутатской Лайфхак Мотоциклы Афиша Криминал Авто

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru