В Свердловской области пожилой мужчина задохнулся в горящем доме

Спасатели вынесли мужчину из огня, но врачи не смогли ему помочь.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017
Пожар в поселке Верхняя Синячиха унес жизнь 61-летнего мужчины, сообщили в областном управлении МЧС сегодня, 25 февраля.
Жилой дом на улице Чапаева загорелся в половине 11 вечера 24 февраля. К приезду пожарных огонь охватил 65 квадратных метров - горели пристрой к дому, кровля и перекрытия, стены и домашнее имущество.
На место ЧП прибыли девять спасателей, они вынесли из горящего дома пожилого мужчину и передали его врачам, но спасти медики его не успели - хозяин дома скончался от отравления продуктами горения.
- Дом был потушен к половине 12 ночи. Причины пожара устанавливаются.