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В Свердловской области пожилой мужчина задохнулся в горящем доме

В Свердловской области пожилой мужчина задохнулся в горящем доме
16+
Фото: служба спасения «Сова»
Спасатели вынесли мужчину из огня, но врачи не смогли ему помочь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

Пожар в поселке Верхняя Синячиха унес жизнь 61-летнего мужчины, сообщили в областном управлении МЧС сегодня, 25 февраля.
 
Жилой дом на улице Чапаева загорелся в половине 11 вечера 24 февраля. К приезду пожарных огонь охватил 65 квадратных метров - горели пристрой к дому, кровля и перекрытия, стены и домашнее имущество. 
 
На место ЧП прибыли девять спасателей, они вынесли из горящего дома пожилого мужчину и передали его врачам, но спасти медики его не успели - хозяин дома скончался от отравления продуктами горения. 
  • Дом был потушен к половине 12 ночи. Причины пожара устанавливаются.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.02.2017, 13:35
Тэги: Пожар
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