На скандальной овощебазе №4 в Екатеринбурге снова стреляют

Возможно, дело в процедуре банкротства торговой площадки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
Сегодня утром, 25 апреля, на овощебазе №4 в Екатеринбурге снова были беспорядки. По данным издания Znak.com, там произошла стрельба.
- Около часа назад на территорию предприятия пыталась прорваться группа неизвестных лиц,— подтвердил Znak.com факт беспорядка адвокат нынешнего ответхранителя овощебазы №4 Алексей Вейс.
По его словам, многие присутствовавшие там в это время действительно услышали 2-3 хлопка, но были это выстрелы или что-то еще сказать уверенно пока никто не может.
При этом издание поясняет, что на овощебазу пытаются проникнуть отнюдь не неизвестные лица. По их данным, это была новый арбитражный управляющий Ирина Макарова из Санкт-Петербурга, назначенная судом проводить процедуру банкротства торговой площадки.
- Овощебаза давно является довольно спорной территорией. Долгое время ее делили вице-мэр Екатеринбург Виктор Контеев и предпринимательница Татьяна Русина. Контеев с 2014 года отбывает наказание в 18 лет за рейдерский захват и подстрекательство к двум убийствам.
- Овощебазу делят постоянно - самый ожесточенный конфликт с пременением оружия был в мае 2014 года.