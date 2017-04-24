На скандальной овощебазе №4 в Екатеринбурге снова стреляют

Возможно, дело в процедуре банкротства торговой площадки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

Сегодня утром, 25 апреля, на овощебазе №4 в Екатеринбурге снова были беспорядки. По данным издания Znak.com, там произошла стрельба.

- Около часа назад на территорию предприятия пыталась прорваться группа неизвестных лиц,— подтвердил Znak.com факт беспорядка адвокат нынешнего ответхранителя овощебазы №4 Алексей Вейс.

По его словам, многие присутствовавшие там в это время действительно услышали 2-3 хлопка, но были это выстрелы или что-то еще сказать уверенно пока никто не может.

При этом издание поясняет, что на овощебазу пытаются проникнуть отнюдь не неизвестные лица. По их данным, это была новый арбитражный управляющий Ирина Макарова из Санкт-Петербурга, назначенная судом проводить процедуру банкротства торговой площадки.