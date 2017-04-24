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Богохульство как уголовное преступление: онлайн-трансляция с процесса по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге

Богохульство как уголовное преступление: онлайн-трансляция с процесса по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Стороны готовятся перейти к судебным прениям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 24 апреля 2017 года после 1,5-недельного перерыва возобновляется процесс по делу блогера Руслана Соколовского. Корреспондент «Нашей Газеты» ведет онлайн-трансляцию с тринадцатого заседания суда.

Битва экспертов

С 11 по 13 апреля в зале суда выступили пять экспертов. Двое из них (лингвист и религиовед) представляли сторону защиты. Они составили контрэкспертизу по делу Соколовского, из которой следовало, что в роликах Руслана не было признаков оскорбления чувств верующих или экстремизма.

Остальные специалисты, представлявшие сторону обвинения, выступили с противоположным мнением. Своими выводами в суде поделились лингвист из УрГПУ Марина Ворошилова, психолог из УрГПУ (и по некоторым данным действующий полицейский) Кирилл Злоказов.

Самым любопытным оказалось выступление третьего эксперта Алексея Старостина. Он оценивал уровень оскорбления чувств верующих. В суде он проявил себя универсальным специалистом. Историк по образованию, работал журналистом (и поэтому посчитал себя знатоком пиар-технологий), преподавал пять лет теологию. Ныне Старостин заведует кафедрой политологии в УрФУ.

Во время своего выступления в суде эксперт поставил равенство между богохульством и оскорблением чувств верующих.

— Законодательство о защите чувств верующих или о богохульстве, как раньше его называли, очень древнее. Оно не новое для обсуждения. У нас на кафедре есть дисциплина, которая изучает законы о защите верующих, и статья УК РФ 148 содержит все те же характеристики, — сказал Алексей Старостин.

Алексей Старостин (фото из открытых источников)

Ход защиты

Спустя пять дней после выступления Старостина в суде адвокат Соколовского Алексей Бушмаков подал ходатайство о проведении повторной комплексной экспертизы в российском Федеральном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ.

— «Ученым», дающим заключение безо всяких методик и с нарушением закона — веры нет никакой, — пояснил адвокат.

Также в рамках сегодняшнего заседания защита блогера планирует подать ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд РФ о проверке конституционности уголовной статьи об оскорблении чувств верующих.

Адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков (справа)

11.02Доброе утро. Особенно добрым оно стало для Руслана. Его девушка передала ему через друзей два пакета сладостей и сменную одежду.

11.04. Соколовский рассказывает, что коротает время между заседаниями за сериалами.

– Недавно мне скачали «Молодого папу», – рассказывает Руслан.

11.05. В зал заседаний тем временем зашла судья, но прессу еще не пускают.

11.15. У нас организационные сложности. Неожиданно для всех судья заняла зал для другого дела. В настоящее время там выносят приговор по другому процессу.

11.28. Приговор вынесли, и возобновилось заседание по делу Соколовского.

Сегодня на процессе только один защитник Руслана.

11.30. В зал пригласили эксперта Дмитрия Попова. Он работает на кафедре методологии в УрФУ и с удовольствием фотографируется в отличие от остальных своих коллег-экспертов.

Он выступал в качестве социолога при экспертизе. То есть определял, является ли та или иная группа социальной. Феминистки, священнослужители и так далее.

– Поставленные вопросы не носили конкретики. Использовалась лишь теоретическая часть при исследовании, – рассказывает Попов.

Он не сотрудничал тесно с другими экспертами и роликов не видел.

11.34. Адвокат интересуется, достаточно ли идеологии, чтобы определить группу как социальную.

– Это один из критериев. Есть очевидные параметры для дифференциации социальных групп. Например, мы можем выделять политические партии. Определенное число людей объединяется по каким-то идеологическим или культурным ценностям, – отвечает Попов.

11.36. Эксперт признает, что четкого разделения людей на социальные группы в социологии нет.

– Есть такая соцгруппа, как студенты. Но она является скорее номинальной. На них вешается ярлык – студенты ходят на пары, сдают зачеты. У студенчества как у номинальной социальной группы возникает условная система ценностей, – рассказывает эксперт.

Не сразу распознаешь в Попове ученого. Бритый налысо, в длинном кожаном пальто.

11.41. Эксперт тем временем объявляет Россию страной победившего феминизма, отвечая на вопрос о том, как он выделил группу феминисток.

– А могут два кандидата социальных наук распределить людей по разным группам? – спрашивает адвокат.

Прокурор бунтует, доказывая что речь идет только об одном эксперте.

– Хорошо, – соглашается адвокат. – Есть ли однозначные критерии социальных групп?

– Человек так устроен, что он как индивид входит сразу в несколько социальных групп. Исключением может быть «человек-Маугли», – отвечает эксперт.

Но в конце своей речи он разжевал, что так или иначе людей можно отнести через разные критерии к одним и тем же социальным группам.

11.44. Адвокат зачитывает фразу: «Священнослужителей можно отличить по финансово-экономическим критериям».

– Религия – это не только идеологические установки. но и осуществление другой деятельности. В Церкви выделяется клир. Это профессиональные священнослужители, которые за материальное вознаграждение осуществляют определенные услуги культа, – отвечает Попов.

На этом его отпустили.

11.46. После ухода Попова с репликой выступила прокурор. Она ходатайствует о том, чтобы профессора, доктора филологических наук Чудинова не вызывали в суд из-за его состояния здоровья.

– Мы уже допросили одного лингвиста и второго, на мой взгляд, уже не требуется, – говорит прокурор.

Адвокат высказался за вызов эксперта.

– Согласно УПК, эксперт не в праве уклоняться от дачи показаний в суде, – говорит адвокат. – Для эксперта суд не должен быть стрессовой ситуацией. Это его работа.

11.47. Соколовский настаивает на явке эксперта.

– У него опыт 22 года и его заболевание хроническое, то есть не мешает ему работать, – отметил Руслан.

– У нас не единственный эксперт выступил. Кроме того, в зале есть лица, которые все снимают и затем выкладывают в суде. Нет необходимости вызывать человека в солидном возрасте, чтобы услышать то же самое, – говорит прокурор.

Судью не убедила справка о состоянии здоровья Чудинова, и она постановила повторить вызов на 27 апреля 2017 года.

11.52. Судья поручила сторонам готовиться к прениям, а Соколовскому – к последнему слову. Этот этап запланирован на 27–28 апреля.

Надо бы последнее слово на ютубчик выложить, – усмехается после суда Соколовский.

11.55. После краткого комментария прессе Руслан убежал по зову адвоката на второй этаж суда.

– Руслан на нас даже не посмотрел и не помахал, – расстроенно говорят поклонники, которые принесли сладости.

На этом мы завершаем НАШУ трансляцию.

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Сергей Беляев, 25.04.2017, 11:03
Тэги: Суд, Эксклюзив, Ловец покемонов
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