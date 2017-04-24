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Пенсионера из Екатеринбурга, который пропал неделю назад, нашли мертвым

Пенсионера из Екатеринбурга, который пропал неделю назад, нашли мертвым
16+
Фото: родственники Валета Искандарова
Всю неделю родственники искали мужчину по всему Уралмашу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге нашли 83-летнего дедушку Валета Искандарова, который пропал неделю назад на Уралмаше. Сегодня, 25 апреля, родственники опознали его тело. Об этом НАШЕЙ сообщили внучка погибшего Татьяна.

Родным сообщили, что Валета Искандарова 20 апреля сбил мусоровоз. Мужчина скончался в реанимации.

Ранее НАША писала, что 20 апреля в 10 часов утра во дворе дома на улице Восстания Камаз сбил пожилого мужчину, который находился возле мусорных контейнеров. Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы с черепно-мозговой травмой и переломом таза. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

  • Кроме того, родные Валета Искандарова сообщили, что вместе с дедушкой пропала крупная сумма денег в размере 120 тысяч рублей. Куда делись деньги, они пока не знают, но подозревают, что в этом могут быть замешаны мошенники, которые накануне ходили по квартирам.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 25.04.2017, 17:10
Тэги: Смерть, Эксклюзив
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