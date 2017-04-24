Пенсионера из Екатеринбурга, который пропал неделю назад, нашли мертвым

Всю неделю родственники искали мужчину по всему Уралмашу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге нашли 83-летнего дедушку Валета Искандарова, который пропал неделю назад на Уралмаше. Сегодня, 25 апреля, родственники опознали его тело. Об этом НАШЕЙ сообщили внучка погибшего Татьяна.

Родным сообщили, что Валета Искандарова 20 апреля сбил мусоровоз. Мужчина скончался в реанимации.

Ранее НАША писала, что 20 апреля в 10 часов утра во дворе дома на улице Восстания Камаз сбил пожилого мужчину, который находился возле мусорных контейнеров. Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы с черепно-мозговой травмой и переломом таза. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.