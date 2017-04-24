В Богдановиче акушер-гинеколог предстанет перед судом за смерть беременной женщины

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В Богдановиче завершилось расследование уголовного дела о гибели Марины Костроминой, погибшей на операционном столе от потери крови.
Женщина поступила в гинекологическое отделение больницы Богдановича с кровотечением 4 июля 2015 года. А спустя неделю, 11 июля, женщина скончалась от сильнейшей потери крови прямо на операционном столе.
За смерть женщины ответит 47-летний акушер-гинеколог Геннадий Гуськов, работающий в местной женской консультации. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека», «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», «Оставление в опасности», «Халатность».
Уголовное дело против врача-гинеколога уже передали в суд.
Кроме того, после случившегося все донесли до руководства больницы. В итоге четверо врачей ЦРБ, включая обвиняемого, получили дисциплинарные наказания.
- В интервью НАШЕЙ муж погибшей Евгений Слабенко рассказывал, что у супруги открылось сильное кровотечение, с которым местные врачи никак не могли справиться. Евгений предлагал им перевезти беременную в больницу Екатеринбурга, но медики отвечали ему, что все под контролем. Со слов мужчины, 11 июля врачи приняли решение прервать беременность, вызвав искусственные роды. В итоге у женщины случился выкидыш, после которого она погибла на операционном столе.