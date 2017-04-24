В Богдановиче акушер-гинеколог предстанет перед судом за смерть беременной женщины

Пациентка умерла на операционном столе от потери крови.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Богдановиче завершилось расследование уголовного дела о гибели Марины Костроминой, погибшей на операционном столе от потери крови.

Женщина поступила в гинекологическое отделение больницы Богдановича с кровотечением 4 июля 2015 года. А спустя неделю, 11 июля, женщина скончалась от сильнейшей потери крови прямо на операционном столе.

За смерть женщины ответит 47-летний акушер-гинеколог Геннадий Гуськов, работающий в местной женской консультации. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека», «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», «Оставление в опасности», «Халатность».



Уголовное дело против врача-гинеколога уже передали в суд.

Кроме того, после случившегося все донесли до руководства больницы. В итоге четверо врачей ЦРБ, включая обвиняемого, получили дисциплинарные наказания.