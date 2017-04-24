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В Екатеринбурге на Юго-Западе эвакуировали подъезд многоэтажки из-за горевшего лифта

В Екатеринбурге на Юго-Западе эвакуировали подъезд многоэтажки из-за горевшего лифта
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Фото: Служба спасения «Сова», архив
Лифт выгорел полностью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 апреля в многоэтажке на Юго-Западе выгорела кабина лифта. Из-за пожара спасатели эвакуировали 12 жильцов подъезда, рассказали НАШЕЙ в ГУ МЧС по Свердловской области.
 
Сигнал о возгорании в доме на Дениса-Уральского, 5 поступил на пульт дежурному в 3.55 утра. На место выехали 3 пожарных автомобиля и 8 человек личного состава.

— В доме на бульваре Дениса-Уральского, 5 на площади 7 квадратных метров огнем была повреждена лифтовая кабина на первом этаже в девятиэтажном доме. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано по лестничным маршам 12 человек, из них трое детей. В 04.11 огонь локализован, в 04.16 открытое горение ликвидировано, — сообщили в МЧС.

  • В ЧП никто не пострадал, несколько человек только слегка надышались дымом, помощь врачей никому не потребовалась. Причины пожара выясняются, вероятно, это мог быть поджог.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 25.04.2017, 08:28
Тэги: Происшествия, Пожар, Жизнь в городе
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