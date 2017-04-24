В Екатеринбурге сотрудница полиции украла сертификаты из парфюмерного, приехав на вызов по тревожной кнопке

На женщину завели уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Екатеринбурге сотрудница полиции, приехавшая на вызов ограбления в парфюмерный магазин, украла несколько подарочных сертификатов на общую сумму в 10 тысяч рублей, написал Life 24 апреля.

Как рассказали в магазине, полицейские получили сигнал о том, что в Екатеринбурге в магазине «Парфюм-лидер» на Посадской неизвестные взломали дверь и пытались украсть деньги из кассы. Уже через 20 минут на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Грабителей спугнули.

31-летняя эксперт-криминалист, осматривая место происшествия, тайком забрала себе несколько сертификатов из кассы и дисконтные карты, что попало на камеры видеонаблюдения в магазине.

— Когда обнаружили пропажу, посмотрели камеры видеонаблюдения, которые и показали, кто украл сертификаты. При этом сама женщина на допросе стала отпираться и говорить, что сертификаты ей подарил ее муж, — уточнили в магазине.

В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье «Кража». На время расследования она была отстранена от исполнения своих служебных обязанностей.

— Полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области установлена причастность сотрудницы ОВД к краже из парфюмерного магазина в Екатеринбурге. В этом противоправном деянии подозревается лейтенант из экспертно-криминалистического подразделения УМВД России по городу Екатеринбургу. Если ее вина будет доказана, женщину привлекут к уголовной ответственности и уволят из полиции по отрицательным мотивам, а непосредственных руководителей подозреваемой ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в работе по воспитанию личного состава, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Собранные материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СК, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 «Кража».