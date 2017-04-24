В Екатеринбурге сотрудница полиции украла сертификаты из парфюмерного, приехав на вызов по тревожной кнопке

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
— Когда обнаружили пропажу, посмотрели камеры видеонаблюдения, которые и показали, кто украл сертификаты. При этом сама женщина на допросе стала отпираться и говорить, что сертификаты ей подарил ее муж, — уточнили в магазине.
— Полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области установлена причастность сотрудницы ОВД к краже из парфюмерного магазина в Екатеринбурге. В этом противоправном деянии подозревается лейтенант из экспертно-криминалистического подразделения УМВД России по городу Екатеринбургу. Если ее вина будет доказана, женщину привлекут к уголовной ответственности и уволят из полиции по отрицательным мотивам, а непосредственных руководителей подозреваемой ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в работе по воспитанию личного состава, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
— Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело в отношении гражданки 1984 года рождения. Расследование продолжается, — сообщили в Следственном управлении СК России по Свердловской области.