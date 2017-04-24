Два лифта в Пионерском микрорайне подожгли с разницей в 10 минут

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
— На место ЧП выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава. На площади 1 квадратного метра была повреждена лифтовая кабина на первом этаже 16-ти этажного жилого дома. В 3.27 огонь локализован, в 3.28 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 4.17 утра, — уточнили в пресс-службе ведомства.
— В 3.30 утра диспетчер принял сигнал о возгорании в доме на Вилонова. На площади 1 квадратного метра огонь повредил кабина лифта на третьем этаже 18-ти этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава. В 3.38 огонь был локализован, в 3.39 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 4.30, — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
- Также этой ночью сгорел лифт в доме на Юго-Западе: там эвакуировали жильцов.