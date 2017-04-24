В Каменске-Уральском во время пожара в многоэтажке погибла женщина

Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017
В Каменске-Уральском в многоквартирном доме сгорела квартира, в огне погибла женщина, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской областти 25 апреля.
Пожар на девятом этаже 10-этажного дома на улице Каменской начался в половине 11 утра. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины и 18 спасателей, тушение пожара продолжалось час. Очевидцы сообщают в соцсетях, что в огне погибла женщина, пострадавшего мужчину, коричневого от дыма и без сознания, вынесли спасатели.
- Пожар был на девятом этаже, до четвертого этажа все залито водой, - рассказали очевидцы местному порталу ku66.ru. - Вынесли мужчину, пожарный маску держал ему на лице.
На место пожара выезжали полицейские. Причины возгорания установят специалисты.
- В ночь на 24 апреля под Екатеринбургом сгорела пилорама, в огне погибли три человека, по предварительной информации, уроженцы среднеазиатской республики. Люди находились в одной из бытовок, с которой и начался крупный пожар, площадь которого составила 250 квадратных метров.