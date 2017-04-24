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В Североуральске молодой отец зарезал соседей, мешавших спать его ребенку

В Североуральске молодой отец зарезал соседей, мешавших спать его ребенку
16+
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Мужчину могут отправить в тюрьму пожизненно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.04.2017

В Североуральске следователи передали в суд уголовное дело в отношении 22-летнего молодого отца, который зарезал двоих соседей, помешавших спать его ребенку, об этом сегодня, 25 апреля, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ходе расследования выяснилось, что 7 сентября 2016 года 22-мужчина находился в квартире бывшей жена на улице Каржавина в Североуральске. Он уложил своего ребенка спать и уснул сам. Молодой мужчина проснулся от шума, который доносился из соседней квартиры. Там мужчина и две женщины пили спиртное.

На фото: дом, где произошло убийство мужчины и женщины

Молодой отец решил попросить соседей вести себя тише, чтобы те не разбудили его ребенка. Когда сосед открыл дверь, мужчины начали ругаться. Обиженный отец начал бить соседа. Потом он схватил нож, который увидел в квартире, и начал наносить удары им. От ранений мужчина сразу погиб. Затем отец набросился с ножом на двух женщин, которые были в квартире. Одна из них ту т же погибла. Вторая получила несколько ранений, но смогла выбежать из квартиры. Позже ей оказали медицинскую помощь, и ее жизнь удалось спасти.

Отец выбежал из квартиры и побежал к реке, чтобы выбросить нож. Вскоре его задержали.

На фото: река, куда мужчина выбросил нож

  • В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям «Убийство двух лиц» (пункт А части 2 статьи 105 УК РФ) и «Покушение на убийство двух и более лиц» (часть 3 статьи 30, пункт А части 2 статьи 105 УК РФ).
  • Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 25.04.2017, 12:25
Тэги: Смерть
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Валерий25 апреля 2017, 13:22
Довели до чего человека алкаши.
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