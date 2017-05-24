Тюрьмы не будет: подросток с Уралмаша убил мать в состоянии аффекта

Мальчика могут поместить в учебное заведение закрытого типа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
Школьник с Уралмаша, который убил свою мать, признан невиновным: он все совершил в состоянии аффекта, написал 25 мая e1.
Как рассказал руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин, по результатам судебно-психиатрической экспертизы у подростка было установлено состояние аффекта на момент конфликта с матерью.
– Квалификация его действий меняется с «Убийства» на «Убийство в состоянии аффекта». Это менее тяжкое преступление, чем обычное убийство, и ответственность за это преступление наступает с 16 лет. А обвиняемому на момент совершения преступления было 15 лет. Он не субъект этого преступления, и поэтому его уголовное преследование за убийство матери прекратили, – уточнил Юдин.
В отношении школьника также расследовались дела по поводу хищения денег у отца и угон машины матери, на которой он скрылся в Челябинске. Но так как мальчик ранее не был судим, к нему будут применены только меры воспитательного характера. По версии следствия, подростка отправят в специализированное учебное заведение закрытого типа.
- Данил является сыном директора гипермаркета стройматериалов «Дом». Когда его родители развелись, он остался жить с матерью. По версии следствия, женщина страдала от алкоголизма и в ночь на 29 ноября с ножом напала на подростка, который выбил из ее руки нож и несколько раз ее ранил им. Женщина умерла, а мальчик сбежал к отцу.
- Школьника отправили под домашний арест, но 7 декабря он убежал из дома – взял ключи от кроссовера убитой матери и скрылся в Челябинске. Там его задержали оперативники. После возвращения в Екатеринбург подростка отправили в воспитательную колонию.