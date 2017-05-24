Тюрьмы не будет: подросток с Уралмаша убил мать в состоянии аффекта

Мальчика могут поместить в учебное заведение закрытого типа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Школьник с Уралмаша, который убил свою мать, признан невиновным : он все совершил в состоянии аффекта, написал 25 мая e1.

Как рассказал руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин, по результатам судебно-психиатрической экспертизы у подростка было установлено состояние аффекта на момент конфликта с матерью.

– Квалификация его действий меняется с «Убийства» на «Убийство в состоянии аффекта». Это менее тяжкое преступление, чем обычное убийство, и ответственность за это преступление наступает с 16 лет. А обвиняемому на момент совершения преступления было 15 лет. Он не субъект этого преступления, и поэтому его уголовное преследование за убийство матери прекратили, – уточнил Юдин.

В отношении школьника также расследовались дела по поводу хищения денег у отца и угон машины матери, на которой он скрылся в Челябинске. Но так как мальчик ранее не был судим, к нему будут применены только меры воспитательного характера. По версии следствия, подростка отправят в специализированное учебное заведение закрытого типа.